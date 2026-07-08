Violenta encerrona a empresario: Le robaron un lujoso vehículo Aston Martin, dinero, celulares y una cadena de oro

08 jul. 2026 - 15:49 hrs.

¿Qué pasó?

El propietario de la cadena de tiendas Fernapet fue víctima de una violenta encerrona registrada la madrugada de este miércoles en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, hecho en el que resultó golpeado y le sustrajeron su lujoso vehículo Aston Martin.

Según la denuncia presentada ante Carabineros, el empresario se desplazaba junto a su pareja por calle José Manuel Ramírez con Carlos Cruz cuando fue interceptado por una banda de al menos diez sujetos.

¿Qué se sabe de la encerrona de la que fue víctima el empresario?

De acuerdo con el relato entregado a la 25ª Comisaría de Maipú, un primer vehículo se atravesó en la parte delantera del auto de la víctima, obligándolo a detener la marcha, mientras un segundo móvil se ubicó por detrás para impedir cualquier maniobra de escape.

En ese momento, cerca de diez desconocidos descendieron de ambos vehículos y rodearon al empresario y su acompañante, intimidándolos con armas que, según la denuncia, serían de fogueo.

Empresario fue agredido

Pese a que el afectado descendió por su propia voluntad del vehículo, varios de los asaltantes igualmente lo agredieron a golpes. Tras la golpiza, el grupo abordó el auto Aston Martin y se dio a la fuga en dirección a calle Rafael Riesco, perdiéndose de vista.

Además del automóvil, los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, dos teléfonos celulares de la marca iPhone, diversas tarjetas y una cadena de oro que portaba la víctima.

Tras el ataque, el empresario y su pareja concurrieron hasta la unidad policial para formalizar la denuncia por el robo con violencia.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Occidente. Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas.

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