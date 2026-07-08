Fiscal Jacir viaja a República Dominicana por investigación de tráfico de migrantes y trata de personas

08 jul. 2026 - 17:53 hrs.

En la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana aterrizó este martes el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, en conjunto con una delegación del Ministerio Público, esto en el marco de las investigación por eventual tráfico de migrantes de personas haitianas.

La comitiva chilena estuvo encabezada por Jacir y el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX), Juan Pablo Glasinovic, quienes sostuvieron reuniones con la procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, y altos representantes del Ministerio Público de ese país.

Las reuniones se coordinaron luego de que Contraloría levantara alertas sobre el proceso de reunificación familiar de niños haitianos con sus padres y los eventuales delitos que podrían estar asociado a ese proceso.

De hecho, en los últimos días los fiscales Jacir y Carolina Suazo formalizaron a dos ciudadanos haitianos que lideraban una red de tráfico desde la isla caribeña hacia Chile.

Durante los encuentros –según explicaron desde Fiscalía– ambas delegaciones intercambiaron experiencias sobre cooperación jurídica internacional, investigaciones patrimoniales y financieras, análisis de evidencia digital y uso de herramientas tecnológicas para fortalecer las investigaciones penales frente a organizaciones criminales que operan a nivel internacional.

"La criminalidad organizada transnacional exige respuestas coordinadas entre las instituciones", señaló el fiscal Francisco Jacir, quien destacó que la colaboración entre ambos ministerios públicos busca compartir capacidades y actuar con mayor eficacia frente a redes criminales que no reconocen fronteras.

Desde fiscalía recalcaron el “fortalecimiento de la cooperación internacional como una herramienta esencial para investigar eficazmente los delitos de carácter transnacional, proteger a las víctimas y consolidar alianzas estratégicas con las instituciones de la región.