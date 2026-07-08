Temporal en el sur: Jaime Leyton advierte ráfagas de viento de hasta 100 km/h para la noche de este miércoles

08 jul. 2026 - 11:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un complejo escenario meteorológico comenzará a manifestarse con fuerza durante las próximas horas en la zona sur de Chile. El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó un detallado pronóstico respecto a un importante incremento en la velocidad de los vientos, advirtiendo que las ráfagas podrían rozar los 100 kilómetros por hora en los sectores costeros y litorales de tres regiones del país.

Según el análisis del experto en pantalla, el fenómeno comenzó a registrar sus primeras manifestaciones en localidades clave, pero su periodo de mayor intensidad se concentrará durante la tarde-noche de hoy.

Las zonas más afectadas por las intensas rachas

La principal área de impacto abarca desde la parte sur de la región del Biobío hasta la región de Los Ríos. Leyton enfatizó que la población costera debe prepararse para una fuerte "ventolera" que ganará terreno rápidamente a medida que avance la jornada.

Región del Biobío: Los efectos iniciales ya se sienten en la comuna de Lebu. En el sector sur de esta región, se esperan vientos sostenidos y ráfagas que oscilarán entre los 60 y 70 kilómetros por hora .

. Región de La Araucanía: Será uno de los puntos críticos del evento. El meteorólogo destacó una zona frente a la costa de Temuco, donde los indicadores muestran hasta 99 kilómetros por hora en horas de la noche .

. Región de Los Ríos: La perturbación afectará derechamente a la zona centro-norte de la región, tocando directamente a comunas como Valdivia, Niebla y Corral.

Un fenómeno en aumento que se propagará hacia el interior

El meteorólogo de Mega hizo un llamado a la precaución, explicando que la condición actual no se quedará estancada en las playas. "Esto va a ir incrementándose" advirtió, detallando que la extensión del viento fuerte logrará avanzar entre 60 y 70 kilómetros hacia el interior del continente al final de la tarde.

Mientras que el sur del Bío Bío mantendrá ráfagas un poco más moderadas, las provincias costeras de La Araucanía y Los Ríos se llevarán la peor parte con el potencial de alcanzar los 100 km/h.

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