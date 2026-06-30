¿Quién financia los vuelos de niños haitianos a Chile?: Red de tráfico de migrantes movió más de $883 millones en dos años

30 jun. 2026 - 17:43 hrs.

MundoPam y Cananeen Spa. Ese es el nombre de las agencias de viaje que fueron allanadas la semana pasada en el marco de una investigación que lleva la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por un posible red de tráfico de migrantes desde Haití hacia Chile.

En los allanamientos, la Brigada de Trata de Personas (Bitrap) de la PDI detuvo a los ciudadanos haitianos Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus, representantes legales de MundoPam y Cananeen en Chile, respectivamente. A ambos se les acusa de tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos.

Según pudieron establecer la fiscalía y la PDI, en las cuentas corrientes de ambos imputados se movieron más de $883 millones en un periodo de dos años. Mientras que sus ingresos anuales declarados no superaban los $17 millones.

La investigación explotó en medio del debate público suscitado por los informes de la Contraloría General de la República, que daban cuenta de una serie de deficiencias en el control migratorio de los ingresos de niños, niñas y adolescentes haitianos en el proceso de reunificación familiar.

La Fiscalía Nacional, a través de su director de la Unidad de Anticorrupción, Eugenio Campos, abrió una investigación de oficio para despejar la existencia de delitos y –según dijo el propio director– para esclarecer quién financia los vuelos que traen a esos niños desde Haití u otros países.

“Vamos a tener que indagar respecto a esta investigación el financiamiento de esos vuelos, el financiamiento de esos pasajes, de cómo obtuvieron dinero para viajar desde Haití a Chile, quiénes son los responsables”, dijo el director Anticorrupción Eugenio Campos.

Movimientos millonarios

La investigación a cargo de la fiscal Carolina Suazo –donde se desbarató a las agencias Mundopam y Cananeen– entrega luces sobre el dinero que amasan las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes desde la isla caribeña a Chile.

Según explicó Suazo en la audiencia de formalización, Ezechiel Rome y Jean Cherry Dormeus, junto a otros tres imputados, formaron una “organización de carácter transnacional, que promovió y facilitó el ingreso ilegal de migrantes de nacionalidad haitiana, principalmente menores de edad, desde Haití a República Dominicana (RD) para luego viajar a Chile”.

Las agencias ofrecían ingresar ilegalmente a los menores de edad desde Haití hasta RD, cuya frontera se encuentra cerrada desde el 15 de septiembre de 2023, para luego trasladarlos a Chile. Es decir, realizaban reunificaciones familiares fuera de la ley.

El levantamiento del secreto bancario realizado por la Fiscalía y la PDI detectó un desfase entre los ingresos declarados y el dinero que circuló por las cuentas bancarias de los dos imputados.

Según la investigación, Ezequiel Rome recibió abonos por al menos $475 millones entre 2024 y 2026. De ese total, cerca de $386 millones correspondían a transferencias realizadas entre sus propias cuentas, una dinámica que, para los investigadores, es un patrón de movimientos destinado a dificultar el rastreo del origen de los fondos.

En paralelo, Jean Chery Dormeus registró ingresos por al menos $408 millones, de los cuales aproximadamente $132 millones fueron transferencias efectuadas entre sus propias cuentas.

De acuerdo con el levantamiento bancario, Rome utilizó al menos siete cuentas de BancoEstado, además de productos bancarios en Banco Falabella, Banco Santander y BCI, así como la cuenta de la empresa Mundopam.

En el caso de Jean Chery Dormeus, la fiscalía detectó que utilizó la cuenta corriente de la empresa Canaeen SpA para recibir depósitos en efectivo. Solo entre agosto y diciembre de 2024 se registraron 29 depósitos en efectivo que sumaron $37 millones, pese a que ese año había declarado ingresos anuales por apenas $1,57 millones. Lo mismo ocurrió en 2025: mientras informó rentas por $16 millones, entre enero y octubre recibió depósitos en efectivo por más de $84 millones.