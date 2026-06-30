Le llaman "la mula:" Esta es la moneda de $10 que puede venderse hasta en $50.000

30 jun. 2026 - 14:06 hrs.

Si eres de los que guarda las monedas que te sobran del vuelto en un frasco o las dejas olvidadas en el fondo de los bolsillos, es momento de que vayas a revisarlas.

En el mundo del coleccionismo, un simple ejemplar de $10 puede llegar a multiplicar su valor original de forma astronómica, alcanzando precios de hasta $50.000 mil entre los expertos.

Se trata de una pieza muy particular acuñada en el año 1990, la cual ha sido apodada popularmente por los coleccionistas como "la mula".

¿Por qué se le llama "la mula"?

En el mundo biológico, una mula es un animal híbrido y estéril que nace del cruce entre una yegua y un burro. En el ámbito de la numismática, el concepto se replica de manera metafórica: esta moneda es considerada el "cruce" accidental de dos diseños o cuños diferentes debido a un error de acuñación en la Casa de Moneda.

A diferencia de un ejemplar normal, este error de fabricación le otorgó características que saltan a la vista si se mira con atención.

¿Cómo identificar la moneda "mula" de $10?

Para saber si tienes una de estas valiosas piezas en tus manos, debes poner atención a los siguientes detalles clave:

El año de emisión : Debe ser estrictamente del año 1990.

: Debe ser estrictamente del año 1990. El grosor del borde (sello) : Si miras el reverso de la moneda (donde sale el valor de 10 pesos y la corona de laureles), notarás que el borde exterior es extremadamente grueso, mucho más de lo habitual.

: Si miras el reverso de la moneda (donde sale el valor de 10 pesos y la corona de laureles), notarás que el borde exterior es extremadamente grueso, mucho más de lo habitual. El grosor del borde (cara): Al darla vuelta hacia el anverso (donde aparece la figura del ángel de la libertad o el perfil correspondiente), verás el efecto contrario: un borde muy delgado y fino.

El notorio desequilibrio entre el grosor de una cara y la otra es lo que la convierte en una rareza sumamente codiciada por los coleccionistas de anomalías numismáticas.

¿Cuál es su valor real en el mercado?

Si bien su valor nominal sigue siendo de 10 pesos y sirve para pagar en cualquier almacén, en el mercado del coleccionismo las reglas son diferentes.

Según su estado de conservación (qué tan limpia esté, si mantiene su brillo original o si tiene muchas rayas), los compradores están dispuestos a pagar hasta $50.000 por ella.

Si encuentras una, la recomendación de los expertos es no limpiarla bruscamente para no dañarla y acudir a grupos especializados de numismática para obtener una tasación real.

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