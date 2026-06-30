Incendio afecta al Regimiento Arauco en Osorno: Bomberos trabaja para controlar la emergencia

30 jun. 2026 - 14:24 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio afecta la tarde de este martes a dependencias del Regimiento Arauco, Destacamento de Montaña N.º 9, ubicado en la comuna de Osorno, en la región de Los Lagos.

La emergencia se registra en el recinto militar emplazado en la intersección de las calles O'Higgins y Barros Arana, hasta donde concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Osorno para combatir las llamas.

Causa del incendio es investigada

De acuerdo con las imágenes captadas en el lugar, una densa columna de humo emana desde el entretecho de la infraestructura militar, mientras los equipos de emergencia trabajan para evitar la propagación del fuego.

En paralelo, personal del regimiento realiza la evacuación de salas y retira computadores, documentos y otros equipos con el fin de evitar que resulten dañados por las llamas o por el agua utilizada en las labores de extinción.

Desde el lugar, el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rehbein, señaló que el origen del incendio aún no ha sido determinado y será materia de investigación por parte de Bomberos.

La autoridad indicó que las causas podrían estar relacionadas con distintos factores, entre ellos una eventual falla en la instalación eléctrica o una sobrecarga, considerando además la antigüedad de algunas dependencias del regimiento.

Hasta el momento, las autoridades descartan personas lesionadas producto de la emergencia. Bomberos continúa trabajando en el control del incendio, mientras se espera un balance oficial sobre los daños provocados por el siniestro.