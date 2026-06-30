El cruce de Neme con habitante de megatoma en San Antonio: "Yo no estoy juzgando si usted es buena o mala persona"

30 jun. 2026 - 14:14 hrs.

Durante la mañana de este martes, el matinal "Mucho Gusto" fue escenario de un complejo momento. En la reanudación del masivo desalojo de la megatoma de San Antonio, el conductor del espacio, José Antonio Neme, tuvo un intercambio de palabras con una de las dirigentas del asentamiento irregular.

La discusión escaló rápidamente cuando se pusieron sobre la mesa las precarias realidades socioeconómicas de las familias frente a la obligación de cumplir la ley. Con el tono directo que lo caracteriza, el periodista frenó en seco ciertos argumentos para instalar una perspectiva netamente institucional y legal.

"Esta no es una discusión moral"

Neme tomó la palabra para delimitar el debate, asegurando que la crisis de vivienda no puede justificar la toma ilegal de terrenos privados o públicos.

"Esta no es una discusión moral. Yo no estoy juzgando si usted es buena o mala persona ni sus vecinos. Esta es una discusión legal", arrancó señalando el conductor del espacio.

El periodista fue más allá y apuntó a la complejidad del fenómeno de las tomas en Chile, donde muchas veces las necesidades reales conviven con bandas de delincuentes que se aprovechan de la vulnerabilidad general.

"Este es un problema de Estado, y en ese problema de Estado se filtran personas que están en situaciones frágiles, pero también el narco y la persona que cobra peaje", advirtió.

Para cerrar su postura, el rostro de Mega lanzó una reflexión sobre los límites de las demandas sociales: "Es insensato que un problema de Estado se solucione faltando a la ley del Estado. Uno no puede solucionar un problema de legalidad con ilegalidad. Ahí hay que encontrar un camino".

¿Qué dijo la mujer?

Al otro lado del micrófono, Eugenia Araya defendió con fuerza la permanencia de las familias en el sector, aludiendo a la precariedad laboral.

La mujer no se quedó callada y graficó su desesperante realidad económica diaria, coincidiendo solo en un punto con el animador: la total ausencia del Estado y su responsabilidad.

"Tuve que trabajar 5 horas por 15 mil pesos. Yo trabajo, no me importa si gano 10 o 5, pero esto no es un problema mío ni de ustedes, este es un problema de Estado", replicó.

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