"Estos cabros no tienen vuelta": Neme por adolescente entregado por su padrastro tras encerrona con muerte de menor

24 jun. 2026 - 10:29 hrs.

¿Qué pasó?

En el matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme volvió a manifestar su indignación por el caso de la encerrona que sufrió una familia en la madrugada del pasado martes en la comuna de San Bernardo, que terminó con la muerte de un menor de 12 años.

En esta ocasión, el periodista abordó la detención de un adolescente de 17 años involucrado en el hecho, el cual se entregó en la 14 Comisaría de San Bernardo, acompañado por su padrastro.

¿Qué dijo Neme?

Sobre la manera en que se logró la captura de este menor, Neme aseguró que "nos empieza a quebrar ciertas como verdades reveladas desde algún sector político, que dicen que este es un núcleo de de carencia, que son los chicos que no tienen oportunidad y que están en un... No, hay un hombre decente, que ni siquiera era el padre biológico".

"Entonces, el delincuente no viene necesariamente de un núcleo podrido, porque por algo el padrastro, en un gesto moralmente, no vamos a decir que destacable, pero digamos decente, le dice 'no, ¿sabes qué? Yo no te voy a cubrir este crimen, te voy a llevar y te vas a hacer responsable de tus consecuencias'", planteó.

"Entonces, eso me haría pensar a mí que el entorno familiar, por mucha carencia que exista económica o material, no está podrida moralmente. Entonces es malo (el adolescente), eso es lo que quiero decir. Es una persona mala. Discúlpeme que lo diga", sentenció.

"Estos cabros no tienen vuelta"

El comunicador sostuvo que el hecho de que el padrastro lo entregara "quiere decir que lo hace además, probablemente, estoy asumiendo, con la venia de la madre o de la familia biológica".

"Entonces, si el padrastro ve, hace el juicio y le dice, 'no cabrito, usted va a usted va a responder a la justicia por el crimen que acaba de cometer', quiere decir que no viene de un ambiente moral descompuesto. Entonces, que hay una maldad ontológica en él, obviamente", aseveró.

Finalmente, Neme aseguró que "estos cabros no tienen vuelta, discúlpenme, 17 años y arrastraron a un niño por el por el pavimento. No tienen vuelta".