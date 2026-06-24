Podría estar en tu bolsillo y no lo sabes: Esta es la moneda de $100 que puedes vender en $600 mil

24 jun. 2026 - 11:10 hrs.

¿Qué pasó?

El uso del dinero en efectivo y de los medios de pago electrónicos sigue siendo una de las formas más utilizadas por los consumidores en Chile, principalmente por la facilidad que entregan al momento de cancelar productos o servicios. Sin embargo, en los últimos años las monedas han ido perdiendo presencia en el uso cotidiano.

Aun así, esto no significa que hayan quedado obsoletas o sin valor. De hecho, en la actualidad existe un creciente interés por la numismática, donde varias personas coleccionan monedas e incluso pagan importantes sumas de dinero por ejemplares considerados escasos o particulares.

En ese contexto, la cuenta especializada Mundo Monedas, dedicada a la numismática, ha difundido a través de redes sociales distintas piezas chilenas que hoy pueden alcanzar altos valores en el mercado de colección. Entre ellas, destaca una moneda de $100 que podría venderse hasta en $600.000.

La moneda de $100 que alcanza alto valor entre coleccionistas

Se trata de una moneda de 100 pesos acuñada en 2010, la cual presenta en uno de sus lados el rostro de una mujer de pueblo originario, representando a la etnia mapuche, mientras que en el reverso se encuentra el Escudo Nacional de Chile.

Según lo explicado, esta característica es común en las monedas de $100; sin embargo, su particularidad está en el detalle ubicado debajo de la imagen: seis copihues.

Este elemento distintivo es lo que, según Mundo Monedas, puede elevar su valor hasta los $600.000 en el mercado de coleccionistas.

Mundo Monedas

Un valor que depende del mercado

Cabe considerar que, en el caso de monedas y billetes de colección, no existe un precio fijo ni un lugar de venta determinado. Su valor depende directamente de lo que esté dispuesto a pagar un comprador.

Además, factores como el estado de conservación del ejemplar influyen significativamente en su precio final, pudiendo hacer variar su cotización en el mercado numismático.

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