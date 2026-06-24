Cupón de Gas: más de 800 mil familias ya lo han canjeado "priorizando las plataformas digitales"

24 jun. 2026 - 12:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante avance registra el uso del Cupón de Gas Licuado, a una semana de que se iniciara el canje del beneficio, tanto en las plataformas digitales como la App BancoEstado y Rutpay, como a través de medios presenciales.

Según información entregada por BancoEstado “entre el 17 y el 22 de junio, más de 800 mil familias ya han hecho uso del beneficio, priorizando las plataformas digitales”.

Del total de vales canjeados, más de 538 mil se gestionaron a través de las aplicaciones de BancoEstado y Rutpay, mientras que cerca de 273 mil se cobraron de forma presencial en los puntos CajaVecina.

En cuanto al comportamiento territorial, las regiones que lideran la validación de cupones son la Metropolitana con 250 mil, seguida por Valparaíso con 68 mil, Maule con 64 mil y O’Higgins con una cifra superior a los 57 mil canjes.

Cabe recordar que la activación del beneficio se realiza en la web cupondegas.gob.cl, que termina el próximo 30 de junio, y que la visibilidad del cupón para ser canjeado dependerá de la fecha en que se haya hecho la inscripción.

Si se activó hasta el 29 de mayo, está ya disponible desde el 17 de junio; si se habilitó hasta el 12 de junio, podrá canjearse desde el 2 de julio; y para quienes se inscriban hasta el 30 de junio, podrán usarlo desde el 21 de julio.

El beneficio podrá utilizarse total o parcialmente hasta el 30 de septiembre de 2026. Posteriormente, los saldos no utilizados caducarán de forma definitiva.

Las personas interesadas podrán consultar requisitos, fechas de disponibilidad, distribuidores autorizados y preguntas frecuentes en www.bancoestado.cl, en las plataformas digitales de BancoEstado o a través del teléfono 600 200 7000.

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