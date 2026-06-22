Moneda de $1 podría valer hasta $300 mil: revisa si tienes una de las más buscadas por coleccionistas

22 jun. 2026 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

Una moneda chilena de $1 se ha convertido en una de las piezas más buscadas por coleccionistas y expertos en numismática.

Se trata de un ejemplar fechado en 2014, un año en el que oficialmente no se emitieron monedas de esta denominación para circulación, lo que ha despertado el interés de aficionados de todo el país.

La historia detrás de esta particular moneda fue revelada recientemente por un coleccionista a través de redes sociales. Según relató, la pieza proviene de un reducido grupo de monedas que habría alcanzado a ser acuñado antes de que el lote fuera enviado a fundición.

La historia de la moneda de $1 de 2014

De acuerdo con el relato compartido por el usuario especializado en numismática "Error Coins Chile", un coleccionista fue contactado por una persona vinculada al proceso de acuñación monetaria, quien le aseguró que durante 2014 sí se alcanzaron a fabricar algunas monedas de $1.

Según esta versión, el lote producido nunca llegó a circular, ya que posteriormente habría sido enviado a fundición. Sin embargo, la fuente aseguró haber rescatado cerca de 15 ejemplares antes de que fueran destruidos.

De esas monedas, cuatro fueron vendidas al coleccionista que recibió el relato, mientras que las restantes terminaron en manos de otros aficionados y especialistas, convirtiéndose en piezas extremadamente difíciles de encontrar.

Una de las pocas monedas conocidas

La existencia de estas monedas volvió a llamar la atención luego de que el usuario de Instagram "Error Coins Chile" adquiriera uno de los ejemplares y compartiera su historia a través de un reel en sus redes sociales.

La publicación rápidamente generó interés entre coleccionistas, ya que se trata de una de las escasas monedas de $1 fechadas en 2014 cuya existencia es conocida públicamente.

Actualmente, estas piezas son consideradas verdaderas rarezas dentro del coleccionismo chileno debido a la baja cantidad de ejemplares identificados y a la singular historia que rodea su origen.

¿Cómo saber si una moneda tiene valor para coleccionistas?

Los especialistas recomiendan revisar cuidadosamente la fecha de emisión y las características de cada moneda antes de venderla o manipularla. Además, advierten que limpiar una pieza puede disminuir considerablemente su valor en el mercado.

En caso de encontrar una moneda inusual o con características poco comunes, lo más recomendable es acudir a un experto o a una comunidad especializada para verificar su autenticidad y determinar su valor real.

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