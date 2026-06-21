Cadem: Tomás Vodanovic lidera entre los políticos con mayor "imagen positiva" y Bachelet es la figura más conocida

21 jun. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 21 de junio abordó el nivel de conocimiento y la percepción que tiene la ciudadanía sobre las figuras políticas de nuestro país. También, se les consultó sobre el caso de niños haitianos que ingresaron a Chile en vuelos chárter.

Percepción sobre figuras políticas

A los encuestados se les preguntó si "conocen o han oído hablar" de ciertas figuras políticas, siendo Michelle Bachelet, Gabriel Boric, Pamela Jiles y Camila Vallejo quienes lideran la lista con un 99%. Les siguen Franco Parisi, Johannes Kaiser y Jeannette Jara con un 98%.

Posteriormente, se les consultó sobre la imagen "positiva" o "negativa" que tienen de ciertas figuras políticas, independiente de su posición, siendo los alcaldes quienes lideran.

El jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic, se ubica en primer lugar con un 64% de imagen positiva o muy positiva, y solo un 30% de imagen negativa o muy negativa. Le siguen los alcaldes de Ñuñoa, Sebastián Sichel, con un 59% de imagen positiva; y de Santiago, Mario Desbordes, con un 53%.

Más atrás se ubican los alcaldes de Puente Alto, Matías Toledo (52% de imagen positiva); de Providencia, Jaime Bellolio (52%); y Viña del Mar, Macarena Ripamonti (51%).

En cuanto a las figuras políticas con el menor porcentaje en imagen positiva, se ubican Pamela Jiles (27%), Daniella Cicardini (25%), Constanza Martínez (25%), Pablo Longueira (25%), Javier Macaya (24%) y Lautaro Carmona (16%).

Cadem

Respecto al mes de mayo en la categoría de "imagen positiva o muy positiva", Tomás Vodanovic subió cuatro puntos en junio, y Sebastián Sichel, tres. Mario Desbordes, por su parte, bajó un punto porcentual; Matías Toledo, subió dos puntos; y Jaime Bellolio, solo un punto.

Cadem

Caso de niños haitianos

En la encuesta, también se hizo la siguiente consulta: "¿Supo que la Fiscalía está investigando el ingreso a Chile de niños haitianos en vuelos chárter, bajo eventuales irregularidades?". Al 19 de junio, un 94% dijo estar en conocimiento, y un 6% dijo no estarlo.

También se preguntó "qué tan grave les parece este caso". Un 83% dijo que le parece "muy o bastante grave". Un 8% dijo que lo considera "algo grave" y "poco o nada grave".

Cadem

Sobre la naturaleza del caso, se les consultó a los encuestados si "con la información que tienen hasta el momento, ¿dirían que el caso de los niños haitianos es...?". Al 19 de junio, un 52% mencionó tráfico de menores; un 31% reunificación familiar; y un 11% ingreso irregular.

Cadem

También se preguntó cuál debería ser la "principal prioridad de las autoridades" en este caso. Al 19 de junio, un 51% respondió que se debe "ubicar y proteger a los niños, niñas y adolescentes involucrados". Un 45% dijo que se debe "investigar a funcionarios públicos que pudieron haber fallado o participado.

Le siguen "endurecer los controles migratorios para el ingreso de menores de edad", con un 33%; "investigar y sancionar a los adultos responsables", con un 29%; e "investigar a aerolíneas y agencias que organizaron los viajes", con un 21%.

Cadem

Respecto a "quién tiene la principal responsabilidad por lo ocurrido", un 58% nombró al Servicio Nacional de Migraciones; un 43% al Gobierno de Gabriel Boric; un 29% a la Policía de Investigaciones; y un 16% a los adultos que ingresaron con los niños.

Cadem

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 165 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización de 91,2% al cumplirse una cuota de 1.006 casos de un total de 1.103 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados con respecto a sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

Todo sobre Cadem