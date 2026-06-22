"¿Hay algún chileno en Valle Nevado?": El divertido momento de Roberto Saa con turistas en plenas vacaciones de invierno

22 jun. 2026 - 13:36 hrs.

Un divertido momento protagonizó el periodista Roberto Saa durante un despacho en vivo desde Valle Nevado para el matinal Mucho Gusto, en medio de la masiva llegada de turistas por las vacaciones de invierno.

Entre risas, lanzó una particular pregunta: “¿Hay algún chileno en Valle Nevado?”, provocando un distendido momento en pantalla, ya que en su mayoría había conversado con turistas extranjeros, particularmente de Brasil.

Mientras recorría el centro de montaña, el comunicador se acercó a una familia proveniente de Antofagasta, quienes ante cámara la madre explicó que llegaron aprovechando las vacaciones de invierno y también para acompañar a su hija que participó en una presentación de ballet.

Familias disfrutan las vacaciones de invierno

“Vinimos también porque bailó ballet. Así que un saludo a la escuela Eleganza”, comentaron durante la entrevista.

Durante la conversación, la madre de la menor reconoció que imaginaba la nieve de una forma distinta. “Me lo imaginaba de otra manera, pero me gustó el paisaje, súper lindo igual, así es que estoy contenta”, señaló.

Al ser consultada sobre sus expectativas, explicó que pensaba que el terreno sería “más resbaladizo”, aunque aseguró que disfrutarían de todas las actividades disponibles en el recinto.

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