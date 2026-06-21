Revisa requisitos y cómo postular para viajar por Chile a bajo costo con el Programa Turismo Familiar

21 jun. 2026 - 21:00 hrs.

Viajar y recorrer Chile en familia a precios bajos ahora es posible gracias al programa Turismo Familiar, una iniciativa estatal diseñada para fomentar los viajes en temporadas de baja y media demanda, subvencionando la gran mayoría de los costos.

A través de este beneficio, las familias chilenas o extranjeras con residencia definitiva pueden disfrutar de viajes todo incluido, donde el Estado cubre la mayor parte del valor y los beneficiarios solo deben realizar un pequeño copago.

¿Cuáles son los requisitos y quiénes pueden postular?

El requisito fundamental para acceder al programa es estar en el Registro Social de Hogares (RSH) y formar parte del tramo de hasta el 80% más vulnerable socioeconómicamente. Si tienes dudas, puedes revisar aquí con tu RUN y ClaveÚnica.

Además del RSH, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Contar con cédula de identidad chilena vigente (de todos los viajeros).

Ser parte de un grupo familiar compuesto por un mínimo de 2 integrantes.

Regla para adultos mayores: Si en el grupo hay una persona de 60 años o más, esta debe viajar acompañada de al menos otra persona que tenga 30 años o menos.

¿Cuánto cuesta?

La modalidad de estos viajes es en su gran mayoría intrarregional (destinos turísticos dentro de tu misma región de residencia) con una duración de 3 días y 2 noches, incluyendo traslados, alojamiento, alimentación y visitas.

Como el programa subsidia cerca del 80% del valor total del paquete turístico, cada miembro de la familia debe realizar un copago del 20% restante, el cual tiene topes máximos accesibles para el bolsillo:

Adultos: El copago máximo es de $25.000.

Niños (hasta 12 años): El copago máximo es de $12.000.

Menores de 3 años: El viaje es completamente gratis.

¿Cómo y dónde se realiza la postulación?

A diferencia de otros beneficios del Estado, la postulación al programa Turismo Familiar no se realiza a través de un sitio web general, sino que se gestiona directamente a través de las municipalidades adheridas.

El programa opera en comunas específicas de las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Para postular, debes acercarte a tu municipio, el cual se encargará de recepcionar los antecedentes y seleccionar a los beneficiarios. Una vez que la municipalidad te contacte para confirmar que fuiste seleccionado, deberás realizar el copago correspondiente de manera directa a la agencia operadora turística del programa para asegurar tus cupos.

Si tienes dudas adicionales sobre las comunas participantes o las fechas de los viajes, puedes comunicarte al teléfono de Sernatur 600 600 60 66 o escribir al correo electrónico turismoatiende@sernatur.cl.