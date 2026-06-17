Hotel chileno es reconocido como el segundo mejor del mundo en prestigioso ranking: Lidera en Sudamérica

17 jun. 2026 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

El Hotel Patagonia Camp volvió a poner a Chile en lo más alto del turismo internacional tras ser reconocido como el segundo mejor hotel All Inclusive del mundo y el número uno de Sudamérica, según el más reciente ranking de Tripadvisor.

El establecimiento fue el único representante chileno incluido en el ranking global Travelers' Choice Best of the Best 2026, elaborado a partir de las evaluaciones realizadas por millones de viajeros en todo el mundo.

¿Dónde queda el hotel?

Patagonia Camp, ubicado a orillas del lago Toro y a pasos del Parque Nacional Torres del Paine, escaló desde el puesto 19 hasta el segundo lugar mundial en la categoría All Inclusive, superando a hoteles ubicados en destinos turísticos como el Caribe, Maldivas, Europa y África.

Las opiniones de los visitantes resaltan una experiencia distinta a la de un tradicional resort. El hotel ofrece alojamiento en yurtas (domos) de lujo rodeadas por más de 34 mil hectáreas de bosque nativo, con vistas privilegiadas al macizo del Parque Nacional Torres del Paine.

A ello se suma una propuesta gastronómica basada en productos de la región de Magallanes, excursiones guiadas por especialistas, coctelería con ingredientes locales y diversas experiencias en contacto con la naturaleza.

Un reconocimiento basado en la opinión de los viajeros

El ranking de TripAdvisor se elabora exclusivamente a partir de las reseñas que los usuarios publican en el sitio web durante los últimos 12 meses, sin intervención de jurados ni procesos de postulación por parte de los hoteles.

Solo el 1% de los alojamientos registrados en la plataforma logra formar parte de esta selección, considerada una de las distinciones más importantes de la industria turística a nivel mundial.

Por ello, la gerente general de Patagonia Camp, Mariana Ramírez, destacó: "Este reconocimiento nos llena de orgullo porque no viene de ningún jurado ni de personas que no se hayan quedado en el hotel: viene de los propios viajeros que eligieron vivir la Patagonia con nosotros y decidieron contárselo al mundo".

El reconocimiento internacional llega en un año especialmente positivo para Patagonia Camp. En 2026, el hotel también obtuvo la certificación Great Place to Work, convirtiéndose en el primer hotel independiente de Chile y la primera empresa de la Región de Magallanes en alcanzar ese estándar.

¿Cuánto cuesta alojarse en el hotel?

De acuerdo con las tarifas oficiales del hotel, los programas All Inclusive tienen un mínimo de tres noches y los precios parten desde unos $430 mil por persona cada noche durante la temporada baja.

En temporada alta, las tarifas pueden superar los $1,5 millones por persona por noche, dependiendo del tipo de alojamiento y del programa contratado. El valor incluye hospedaje en las tradicionales yurtas, alimentación completa, bar abierto, excursiones guiadas, acceso al Parque Nacional Torres del Paine y traslados.

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