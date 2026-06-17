La Trochita: El legendario tren a vapor donde puedes recorrer increíbles paisajes de la Patagonia

17 jun. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

Las vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina; por eso, una escapada fuera de las grandes ciudades puede ser ideal para desconectar del trabajo o estudio durante este periodo. Variadas son las opciones que ofrece el mercado para conocer diferentes destinos, tanto dentro como fuera de Chile.

Uno de los destinos que puede sorprender a los turistas nacionales es la plena Patagonia argentina; a solo unas horas de la frontera sur de nuestro país, se encuentra Esquel, una tranquila localidad de la provincia de Chubut que esconde un tesoro histórico único en el mundo: "La Trochita", un viejo tren a vapor que sigue operativo y ofrece viajes que van desde las montañas a bosques nativos.

Este tren, famoso por mantener su estructura original y sus vagones de madera, se ha transformado en el panorama favorito de quienes buscan una experiencia turística y cultural diferente al otro lado de la cordillera.

¿Cómo es el viaje en La Trochita?

El tren conecta las estaciones de Esquel y El Maitén, abarcando tramos que varían según la temporada. El trayecto atraviesa parajes rurales, la ladera de la montaña y ofrece vistas de la cordillera nevada, valles patagónicos y bosques autóctonos de la zona.

El viaje mantiene las condiciones de la época dorada del ferrocarril en el sur argentino, conservando un andar pausado guiado por sus antiguas máquinas de combustión.

Para los turistas chilenos interesados en realizar el viaje en el tren, las entradas se encuentran disponibles en el sitio oficial de la atracción; los precios van desde los $83.926 a $103.673.

Imágen generada con inteligencia artificial

Otros atractivos de la localidad

Esquel además ofrece gran tranquilidad: una ciudad rodeada de naturaleza, con calles pacíficas y una variada identidad cultural.

Más allá del imperdible viaje en tren, el destino destaca por su gastronomía orientada a los chocolates artesanales, sus famosas casas de té y una infraestructura equipada para los deportes de nieve, con centros de esquí y excursiones exclusivas en la alta montaña.