Donald Trump dice que Irán garantizó que no cobrará tasas a buques en el estrecho de Ormuz

24 jun. 2026 - 10:34 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que Irán le ha asegurado que no se cobrarán tasas a los buques en el estrecho de Ormuz, mientras continúan las negociaciones para lograr un fin duradero de la guerra en el Oriente Medio.

"Irán ha informado a EEUU que (...) no se están 'COBRANDO PEAJES, NI COSTES DE SEGURO, NI NINGÚN OTRO TIPO DE CARGO DE NINGUNA ÍNDOLE A LOS BUQUES QUE TRANSITAN EL ESTRECHO DE ORMUZ'", escribió Trump en su plataforma Truth Social, sin precisar si esas garantías seguirán vigentes tras el periodo de negociaciones de 60 días.

Teherán dice públicamente que planea cobrar lo que denomina tasas por servicios marítimos por cruzar el estrecho, en lugar de pesos, un plan al que Estados Unidos se opone con firmeza.

Irán y Omán dijeron el martes que estudiarán los costos que se cobrarán por los servicios prestados en la gestión del estrecho de Ormuz, insistiendo en que mantienen su soberanía sobre esta vía marítima.

EEUU dice haber matado a un líder del EI en Siria

En tanto, Estados Unidos mató en un ataque aéreo la semana pasada a un alto dirigente del grupo yihadista Estado Islámico en el noroeste de Siria, anunció el ejército este miércoles.

El ataque del 19 de junio "mató a Ali Husayn al-Ulaywi y forma parte de los esfuerzos continuos" de Washington para "eliminar a terroristas que buscan atacar a estadounidenses en el extranjero o en territorio estadounidense", señaló el Comando Central del ejército (Centcom) en un comunicado.

Estados Unidos intervino en Siria hace más de una década para ayudar a las fuerzas locales de mayoría kurda que combatían al grupo Estado Islámico (EI), que se había apoderado de amplias zonas de Siria e Irak en un relámpago ofensivo.

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