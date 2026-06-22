"Dijo cosas lindas de mí": Trump afirma que espera "con ganas" poder trabajar con de la Espriella en Colombia

22 jun. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este lunes que espera "con ganas" de poder trabajar con el presidente electo colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

"¡Felicito a 'El Tigre'!", como se conoce a De la Espriella, declaró Trump en su plataforma Truth Social.

"Trabajar para construir una relación poderosa"

El mandatario estadounidense señaló que "espero con ganas de trabajar para construir una relación poderosa entre Colombia y Estados Unidos, que traerá nuevos niveles de grandeza a nuestros dos países".

Trump explicó a la prensa luego en el Despacho Oval que De la Espriella lo llamó para agradecerle su apoyo el domingo tras conocerse los resultados de la segunda vuelta de los comicios.

"Cuando la gente me aprecia, los aprecio. Así de simple. Me dijo cosas lindas acerca de mí y acerca del trabajo que hemos hecho en Estados Unidos", comentó.

Cooperación en materia de seguridad regional

Washington "espera impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos", indicó el domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, poco después de anunciarse provisionalmente el triunfo del abogado conservador de 47 años.

Abelardo de la Espriella ha manifestado sin ambages que está dispuesto a bombardear a las bases de los grupos guerrilleros aún en rebeldía, y de los narcos, con el apoyo de las fuerzas armadas estadounidenses, como ya sucede en el vecino Ecuador.

Protestas tras conocerse los resultados

El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, llamó durante este lunes a la "calma" a sus seguidores tras las protestas contra el triunfo de Abelardo de la Espriella, y exigió al presidente electo no amenazarlo.

En el balotaje más reñido de la historia del país, Cepeda perdió el domingo por menos de un punto porcentual en el preconteo frente al abogado millonario que se hace llamar "El Tigre".

Tras el triunfo del jurista de 47 años respaldado por Donald Trump, miles de personas salieron a protestar en Bogotá y Cali, donde quemaron banderas de Estados Unidos y chocaron con la policía antidisturbios.

"Mi llamado es a guardar la calma y la tranquilidad, porque ese es nuestro talante", dijo Cepeda en una rueda de prensa en Bogotá.

"Mantengamos en este momento un comportamiento en este sentido ejemplar", añadió el senador y defensor de derechos humanos de 63 años.

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