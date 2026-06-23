Confirmado: Trump asistirá a final del Mundial y entregará la copa al campeón

23 jun. 2026 - 17:03 hrs.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el próximo 19 de julio en el MetLife de New Jersey a la final del Mundial 2026 y entregará la copa al equipo vencedor, según anunció la FIFA a la AFP.

La presencia de Trump coloca al jefe de Estado del principal país coorganizador del Mundial (junto a México y Canadá) en el centro de la ceremonia de clausura, a pesar de no haber asistido a ninguno de los partidos disputados hasta el momento.

La FIFA confirmó a la AFP lo que su presidente, Gianni Infantino, había adelantado en una entrevista con el canal estadounidense FOX: "Estaremos junto al presidente (Trump) disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos".

Esta práctica no es nueva. En 2022, el emir de Catar, Tamim ben Hamad Al Thani, entregó el trofeo junto a Infantino a Lionel Messi. El propio Trump ya lo hizo el año pasado en el mismo estadio al entregar la copa del Mundial de Clubes al Chelsea, un acto que generó controversia cuando el gesto de disgusto del jugador Cole Palmer ante su presencia se viralizó en redes sociales.

La participación del presidente en la final sigue un patrón establecido, pero llega con el antecedente de haber generado reacciones negativas.

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