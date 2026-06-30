Claudio Rojas mantenía conversaciones "inapropiadas" con una ex: se verá esta noche en Volverías con tu ex? 2

30 jun. 2026 - 14:35 hrs.

Una de las revelaciones más comentadas que se verá esta noche en Volverías con tu ex? 2 tiene que ver con un vínculo que Claudio Rojas mantenía fuera del encierro. El polígrafo destapará que el abogado sostenía conversaciones "inapropiadas" con una expareja, a quien incluso le pagaba el plan telefónico y otros gastos.

"Eres rica": los mensajes que saldrán a la luz

Según se revelará en el capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2, en esos mensajes Claudio Rojas le escribía halagos a su expareja como "eres rica", entre otros comentarios que generarán polémica dentro del encierro. El abogado, sin embargo, insistirá en que todo se trataba únicamente de una forma de "tirarla para adelante" y ayudarla a subir su ánimo.

La versión de Hurubachi

Hurubachi Pardo no se quedará callada sobre la situación: "Ese chat con su ex que después yo le pedí que la bloqueara, no te hagas el h..., ella se sigue colgando de Claudio para que le pague el plan del teléfono. Siempre le estaba pidiendo cosas, había comentarios que yo encontré que no correspondían hacia una ex, menos estando en pareja, le decía 'tú eres rica, eres linda'", relatará la periodista sobre lo que descubrió de su pareja. Todo esto se verá esta noche en Volverías con tu ex? 2.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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