"Además de ser mi pareja eres mi mejor amigo": Daniela Aránguiz dedica romántico saludo a Cuco Cerda por su aniversario

30 jun. 2026 - 15:05 hrs.

¿Qué pasó?

Daniela Aránguiz compartió un nuevo mensaje dedicado a José Manuel "Cuco" Cerda, con quien ha compartido distintos momentos de su vida en pareja durante los últimos meses.

Este 29 de junio, la panelista publicó una serie de fotografías junto al modelo para celebrar su primer aniversario.

"Un año juntos, amor mío. Gracias por este año lleno de panoramas, aventuras, amor y pasión. Gracias por enseñarme que lo más importante en una relación es que, además de ser mi pareja, seas mi mejor amigo. Te amo, amor mío. Feliz primer año juntos", escribió en sus redes sociales.

La relación de Aránguiz y Cerda

Daniela Aránguiz y José Manuel "Cuco" Cerda confirmaron su relación durante el año pasado. Desde entonces han compartido distintos momentos de su romance y, en marzo de este año, dieron un paso más en su vínculo durante un viaje a Río de Janeiro, Brasil.

En esa oportunidad, Cerda le entregó un anillo a Aránguiz, gesto que generó rumores sobre un posible matrimonio. Sin embargo, la propia panelista aclaró que no se trataba de un compromiso matrimonial, sino que el modelo quería demostrar que la relación "va en serio".

Antes de esta relación, la exintegrante de Mekano mantuvo un romance con Luis Mateucci, tras su separación de Jorge "Mago" Valdivia, con quien estuvo casada durante casi dos décadas.

Pese a que la pareja puso fin a su matrimonio en 2022, el divorcio se concretó oficialmente a fines de 2025, tras varios episodios mediáticos relacionados con su vida personal.

Al respecto, Aránguiz ha manifestado que busca dejar atrás esa etapa: "Mi pasado fue solo tristeza, sufrimiento e infidelidades; fui la mujer más gorreada de Chile", expresó.

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