"Estoy cansada de sentirme herida": Daniela Aránguiz anuncia acciones legales contra Luis Mateucci

23 jun. 2026 - 14:12 hrs.

La disputa entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci sumó un nuevo capítulo luego de que la panelista anunciara acciones legales en contra de su expareja, acusándolo de exponer aspectos íntimos de su vida y de ejercer violencia psicológica a través de sus constantes declaraciones públicas.

Sin embargo, lejos de dar por cerrada la controversia, el argentino respondió a los cuestionamientos de la exintegrante de Mekano y abordó una de las acusaciones más comentadas de los últimos días: una supuesta deuda que involucraría al hermano de Daniela, el cantante Rigeo.

La querella que anunció Daniela Aránguiz

La polémica estalló tras las declaraciones de Luis Mateucci en¿Volverías con tu ex? 2 y posteriormente en El Juicio de los Ex, donde habló de distintos episodios ocurridos durante su relación con Aránguiz, incluyendo una supuesta deuda vinculada a un vehículo y un presunto embarazo.

Las afirmaciones provocaron la inmediata reacción de Daniela, quien utilizó sus redes sociales para anunciar que iniciará acciones judiciales contra el argentino.

"Hoy me siento profundamente triste, vulnerada y agredida como mujer", escribió la comunicadora, asegurando que durante mucho tiempo ha debido soportar comentarios sobre situaciones extremadamente sensibles para ella.

Además, negó categóricamente las declaraciones relacionadas con un supuesto embarazo y sostuvo que las acusaciones de Mateucci le han provocado un profundo desgaste emocional.

"Hoy me siento cansada. Cansada de sentirme herida, cuestionada y expuesta", afirmó, señalando que buscará defender su honra y dignidad mediante la vía legal.

Luis Mateucci desmintió

Luis Mateucci defendió sus dichos, especialmente aquellos relacionados con una supuesta deuda que habría involucrado a Rigeo.

El argentino insistió en que existen situaciones que, según él, nunca han sido aclaradas y cuestionó duramente las críticas que ha recibido por parte de su expareja.

"¿Hasta cuándo tengo que aguantar tanta violencia conmigo, tanta mentira... tan chanta?", lanzó Mateucci, frase que rápidamente generó repercusiones entre los seguidores del programa.

El nuevo round entre los ex

La disputa entre ambos se ha convertido en uno de los conflictos más comentados vinculados a Volverías con tu ex? 2, donde las revelaciones sobre antiguas relaciones han reabierto heridas y generado nuevos enfrentamientos fuera de pantalla.

Mientras Daniela asegura que los comentarios de Luis han traspasado límites personales y afectado su bienestar emocional, el argentino sostiene que también ha sido víctima de ataques y cuestionamientos.

Por ahora, todo apunta a que el conflicto está lejos de terminar y que el anunciado proceso judicial podría convertirse en el próximo capítulo de una polémica que sigue sumando declaraciones cruzadas entre ambos.

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