Antigua moneda de $500 llega a venderse en $300 mil: Así puedes identificarla

25 jun. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una moneda de $500 que podría pasar desapercibida en cualquier vuelto está despertando el interés de coleccionistas y aficionados a la numismática debido a una particular característica que la hace poco común y potencialmente muy valiosa.

Así lo explicó Ignacio Villalón, creador de contenido especializado en monedas y billetes de Error Coins Chile, quien reveló que algunas de estas piezas pueden alcanzar valores de hasta $300 mil.

¿Qué tiene de especial esta moneda de $500?

Según detalló Villalón, la característica que convierte a esta moneda en una pieza codiciada es que fue fabricada en un solo metal.

A diferencia de las monedas de $500 que circulan habitualmente en Chile, que son bimetálicas y están compuestas por dos metales distintos, estas versiones son monometálicas, es decir, fueron acuñadas utilizando un único material.

"Esta moneda es súper rara. Lo peculiar que tiene es que son monometálicas, es decir, hechas en un solo metal, a diferencia de la moneda de 500 pesos normal que es bimetálica, hecha en dos metales", explicó.

Error Coins Chile

Fueron encontradas en simples vueltos

El especialista aseguró que las monedas que ha adquirido fueron encontradas por distintas personas en transacciones cotidianas.

"Estas tres moneditas de aquí abajo las encontraron tres personas distintas en un vuelto y yo compré cada una de ellas", comentó.

El caso demuestra que este tipo de ejemplares aún podrían encontrarse en circulación, aunque se trata de piezas poco frecuentes y altamente buscadas por coleccionistas.

Un mercado impulsado por los errores y rarezas

Las monedas con características inusuales, errores de acuñación o variantes poco comunes suelen generar interés entre coleccionistas, quienes están dispuestos a pagar sumas considerablemente superiores a su valor nominal.

Por ello, expertos recomiendan revisar cuidadosamente las monedas recibidas en vueltos, especialmente cuando presentan diferencias evidentes respecto de los ejemplares tradicionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ignacio Villalon (@error.coins.chile)

Todo sobre Monedas valiosas