"Tras la realización de los test de drogas": Gobierno acepta renuncia inmediata de seremi de Agricultura de Arica

25 jun. 2026 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo cambio se produjo al interior del Gobierno luego de que este jueves se conociera la salida del seremi de Agricultura de Arica y Parinacota, Jorge Heiden Campbell.

La situación se dio en medio del proceso impulsado por el Ejecutivo para que autoridades gubernamentales se sometieran a test de drogas. Según informó el Ministerio de Agricultura mediante un comunicado, la decisión fue adoptada tras conocerse los resultados de dichos exámenes.

"Tras la realización de los test de drogas aplicados a los Secretarios Regionales Ministeriales del país, se ha aceptado la renuncia del seremi de Agricultura de la Región de Arica y Parinacota, la que se hará efectiva de manera inmediata", señaló la cartera.

Con esta salida, ya son 23 los seremi que han dejado la administración del Presidente José Antonio Kast.

La salida del seremi

De acuerdo con antecedentes conocidos sobre el caso, Heiden habría recibido los resultados hace 48 horas, mientras que la solicitud de renuncia se habría realizado durante la jornada del miércoles.

Además, Heiden comunicó su salida a su equipo de trabajo, compuesto por cerca de diez personas. En dicho mensaje habría atribuido su decisión a una supuesta oportunidad laboral en Estados Unidos y a la búsqueda de "nuevos desafíos profesionales".

Junto con informar la renuncia, la cartera aseguró: "El Ministerio reafirma su compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente y continuará trabajando con normalidad para dar continuidad a las políticas y programas en beneficio del sector agrícola", concluyó.