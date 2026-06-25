Caja de compensación regalará entradas dobles para ir al cine: Así puedes obtenerlas

25 jun. 2026 - 12:13 hrs.

¿Qué pasó?

Caja Los Andes realizará una nueva edición de su “Día del Cine”, iniciativa que pone a disposición 20.000 entradas gratuitas para 10.000 afiliados a lo largo del país.

Cada beneficiario podrá acceder a una entrada doble 2D, válida para el sábado 27 de junio en todas las salas tradicionales de Cinemark y Cinépolis de Chile, con la posibilidad de disfrutar de cualquier película de la cartelera vigente.

Las entradas podrán ser obtenidas entre el jueves 25 y el sábado 27 de junio, fecha en que también podrán ser canjeadas directamente en las salas participantes. Se trata de la segunda jornada del año de esta iniciativa, enmarcada en el programa de beneficios culturales y recreativos que entrega la institución a sus afiliados.

Para obtener las entradas, debes ingresar en la App Caja Los Andes o en masbeneficios.cajalosandes.cl.

La cartelera incluye opciones para distintos públicos. Entre los estrenos destaca “Toy Story 5”, el regreso de Woody, Buzz y la pandilla de Pixar. Para el público adulto, figura “El día de la revelación”, de Steven Spielberg, mientras que para jóvenes y fanáticos de los superhéroes se suma “Supergirl”, nueva producción de DC Studios protagonizada por Milly Alcock.

Desde la institución destacaron el objetivo de la iniciativa. “El cine sigue siendo uno de los panoramas favoritos de las familias chilenas, y con el Día del Cine buscamos que disfrutarlo no dependa del presupuesto”, señaló Ivona Ferrando, gerenta de Beneficios Sociales de Caja Los Andes.

Con presencia en todo el país y más de 4,2 millones de afiliados, Caja Los Andes impulsa este tipo de beneficios para fomentar el acceso a la cultura y la recreación, promoviendo espacios de encuentro para las familias.

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