"Déjenla en paz. Es perfecta": Tom Hanks y el clásico del cine que se negó a revivir

28 may. 2026 - 18:46 hrs.

En el último tiempo, Hollywood ha desarrollado una obsesión: realizar remakes de clásicos del cine mundial de manera recurrente. En esa línea, resurgió una entrevista del año 2000 realizada a Tom Hanks, en la que se le preguntaba al actor si estaría dispuesto a protagonizar un hipotético remake de "El invisible Harvey", una comedia fantástica estrenada en 1950 y protagonizada por James Stewart.

La respuesta del actor fue tajante: "Es como decir que vamos a hacer una nueva versión de '¡Qué bello es vivir!' ¿Para qué? Déjenla en paz. 'Harvey' es perfecta tal y como está, gracias”, sentenció.

Una historia perfecta para Tom Hanks

La trama de El invisible Harvey se centra en Elwood P. Dowd, un simpático hombre cuya afición favorita es pasar el tiempo en los bares. Su vida da un giro fantástico cuando entabla amistad con Harvey, una criatura de la mitología celta (un pooka) con forma de conejo blanco de casi dos metros de altura, con el pequeño detalle de que solo él lo puede ver.

Por las características de Elwood, de un personaje de gran carácter, optimista y un tanto incomprendido, la industria siempre vio en Tom Hanks al heredero natural de la esencia que James Stewart dio al papel en 1950.

Un historial de adaptaciones fallidas

Hanks dijo que no, pero la industria se pasó décadas intentando resucitar a toda costa al conejo gigante. En 2003, John Travolta estuvo a punto de encabezar un proyecto para MGM; sin embargo, en 2009, Steven Spielberg tomó el proyecto. El cineasta quería repetir la exitosa fórmula junto a Hanks; pero ante la negativa del actor, Spielberg dejaría la adaptación.

A partir de ahí el proyecto quedó en el olvido. Aunque en años posteriores se mencionaron nombres como los de Robert Downey Jr., Jim Carrey y Adam Sandler para el papel, y a pesar de que Netflix compró los derechos de la historia en 2018, ninguna de estas propuestas llegó a buen puerto.

Tom Hanks y los remakes

Si bien el reconocido actor se ha negado rotundamente a participar en una nueva versión de "El invisible Harvey", no ha sido ajeno a formar parte de este tipo de propuestas. Concretamente, el ganador del Oscar participó en 2004 en "The Ladykillers", reversión de “El quinteto de la muerte”. Además, en 2022 protagonizó "El peor vecino del mundo", adaptación de la película sueca "Un hombre llamado Ove".

Todo sobre Cine