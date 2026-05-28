Tiene promedio 6.9: Esta es la segunda carrera que está cursando la recordada cantante Monik que brilló en "Operación Triunfo"

28 may. 2026 - 12:55 hrs.

Mónica Rodríguez, más conocida como Monik, se hizo conocida tras convertirse en la ganadora del reality show "Operación Triunfo", emitido por Mega en el año 2003, donde decenas de jóvenes pusieron a prueba su talento para convertirse en el cantante más famoso de Chile.

Su triunfo le dio la oportunidad de presentarse en Cannes, donde se desarrolló una competencia entre todos los ganadores del programa a nivel global. Allí consiguió el tercer puesto entre todos los concursantes.

La carrera que está cursando Monik

Además de su carrera musical, Monik es ingeniera comercial, pero no se quiso quedar ahí y decidió estudiar una nueva profesión: Derecho.

La cantante contó que está estudiando Derecho en la Universidad Finis Terrae, en modalidad vespertino, lo cual le da tiempo para organizarse con sus labores de madre (tiene 3 hijos). Monik contó a LUN que en los semestres anteriores ha terminado con promedio 6.9, misma calificación que está repitiendo en su tercer año de estudios.

Y si fuera poco, hace algunos días fue distinguida por la universidad como uno de los mejores promedios de la carrera, hito que celebró y mostró en su cuenta de Instagram.

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Sobre su método de estudios, Monik explicó: "Tengo tres hijos, de 7, 8 y 10 años. En las mañanas los dejo en el colegio, vuelvo a la casa y me siento a estudiar todos los días, fines de semana también, tres horas. No estudio para las pruebas, sino que todos los días, entonces cuando llegan los exámenes, ya tengo la materia en la cabeza".

"Grabo el audio de las clases y después las paso (escribiendo) a mano en cuadernos. Nunca he escrito en el computador, sé que todos mis compañeros sí porque es diferente cómo se estudia, pero a mí me sirve a mano. Mientras voy escribiendo, me lo voy aprendiendo. También hago resúmenes porque Derecho es de aprendizaje acumulativo", agregó la cantante.

Monik también recalcó que es muy estricta con sus horarios de estudio y tiene como ley nunca desvelarse más de la cuenta.

"Nunca estudio mucho de noche. Llego a las 23:30 de clases y a veces me quedo hasta las 1 de la mañana, y después al tuto. Al otro día, mientras hago cosas, como lavar los platos, sigo pensando en los artículos. Pero todo me gusta aprender con tiempo", concluyó.

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