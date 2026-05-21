The Mandalorian and Grogu ya está en los cines chilenos: Estos son los coleccionables que llegan con la película

21 may. 2026 - 07:21 hrs.

El lanzamiento de Star Wars: The Mandalorian and Grogu es uno de los más esperados del año para millones de fanáticos alrededor del mundo. Después de años siguiendo las aventuras de este dúo en la pequeña pantalla, la llegada de Din Djarin y Grogu a la pantalla grande representa un salto enorme para una de las franquicias más queridas del universo.

Desde que la serie debutó en 2019, Grogu se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió a los seguidores históricos de la saga. Su ternura, sus expresiones y la relación que construyó con el Mandaloriano interpretado por Pedro Pascal conquistaron audiencias de todas las edades, lo que convirtió al pequeño personaje en uno de los más reconocibles y queridos de la cultura popular reciente.

Los nuevos coleccionables

En ese contexto, Hasbro lanza una nueva colección de productos inspirados en la película, pensada para niños, familias, fanáticos y coleccionistas. La línea reúne figuras de acción, vehículos, productos interactivos y piezas de exhibición que buscan llevar la magia desde la pantalla hasta los hogares.

El gran protagonista de la colección es Grogu Compañero de Acción, una figura en tamaño real que mueve la cabeza y los ojos, puede quedarse dormido y cuenta con más de 50 sonidos y reacciones distintos. Es, en esencia, tener a Grogu en casa, con una experiencia interactiva que mezcla el juego con el coleccionismo.

Para quienes disfrutan recrear la acción de la saga, la colección incluye la Mandalorian Feature Figure, una figura de 11 pulgadas de Mando junto a Grogu con 9 puntos de articulación. Al presionar los botones en su espalda, la figura levanta los brazos y emite sonidos de disparo, lo que agrega dinamismo a cada escena.

También están presentes las figuras Actionverse de 4,5 pulgadas, con personajes como Mando, Grogu y Zeb, además de vehículos inspirados en la saga. Esta línea permite combinar personajes, accesorios y escenarios para armar momentos de aventura, exploración y combate propios de la película.

La propuesta también tiene un costado más lúdico con Grogu Merendando, una figura que incluye Play-Doh azul y simula que el personaje come: al presionar su estómago, mueve las mejillas y activa la acción de alimentación. A esto se suma un Grogu abrazador, inspirado en una escena cómica de la serie, donde el personaje puede levantar a otra figura.

Para los fans que quieren sumergirse por completo en el universo de la saga, la línea incluye una máscara del Mandaloriano con efectos de sonido, ideal para caracterizarse en un año tan especial como este, marcado por la llegada de estos personajes a los cines.

Finalmente, para quienes buscan objetos de exhibición, la colección presenta una figura de la línea The Black Series, reconocida por su nivel de detalle, terminaciones prémium y articulaciones. La pieza incluye a Mando y Grogu juntos, orientada a coleccionistas que buscan piezas más estéticas y fieles al universo de la saga.

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