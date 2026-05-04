Director chileno hace historia: Diego Céspedes será jurado del Festival de Cannes 2026

04 may. 2026 - 16:25 hrs.

En un hecho sin precedentes para el cine chileno, el cineasta nacional Diego Céspedes fue designado como integrante del jurado de la competencia internacional de la 79ª edición del Festival de Cannes, uno de los certámenes cinematográficos más prestigiosos del mundo. El festival se realizará entre el 12 y el 23 de mayo en la ciudad francesa de Cannes.

Su incorporación al jurado internacional —presidido este año por el reconocido director surcoreano Park Chan-wook— marca un hito histórico para el cine chileno y consolida la creciente presencia del país en la élite del cine mundial.

Trayectoria y reconocimiento internacional

La elección de Céspedes responde a una carrera en ascenso que ha capturado la atención de la crítica internacional. Su ópera prima, La misteriosa mirada del flamenco, estrenada mundialmente en Cannes 2025, obtuvo el máximo reconocimiento en la sección Un Certain Regard.

La película —ambientada en el norte de Chile durante los años 80— aborda temas como la discriminación, la diversidad sexual y el impacto del VIH/SIDA desde una perspectiva íntima y poética, lo que le valió el Gran Premio del Jurado en dicha sección. Además, fue seleccionada para representar a Chile en los principales circuitos internacionales, incluyendo el Premio Óscar y los Premios Goya.

Con apenas 30 años, Céspedes se posiciona como una de las voces más relevantes del cine iberoamericano contemporáneo, con una obra marcada por la sensibilidad, el riesgo formal y un fuerte compromiso social.

Respecto a este reconocimiento, el director señaló: "Siento que no es solo un reconocimiento a mi trabajo, sino también a una forma de hacer cine, un cine latinoamericano distinto, sensible, atravesado por las singularidades bellas de lo humano. Todo lo que hago está profundamente ligado a las personas que trabajan conmigo. Que me hayan invitado significa que todas esas historias y esas personas llegan conmigo a ese lugar".

Sobre su reacción inicial al conocer la noticia, agregó: "Me alegré muchísimo. Es algo que le ha pasado a muy pocos chilenos y me hace sentir muy especial. Estaba en medio de un rodaje cuando recibí la noticia y no lo podía creer; hicimos un brindis con mi equipo en ese momento. Se trata de la competencia principal, el corazón del festival, y eso lo hace aún más impresionante".

Céspedes también reflexionó sobre el significado de este momento en su carrera: "Me sorprendió, sobre todo por mi edad, pero siento que tengo una relación muy profunda con el festival. Cannes ha sido mi casa y también mi escuela. Siento un gran orgullo, pero lo vivo desde el agradecimiento".

Asimismo, destacó su entusiasmo por formar parte del jurado: "Me entusiasma mucho la idea de ver las películas más importantes del año en primera fila. Soy fan de muchas de las directoras y directores que participan este año, es una selección realmente increíble".

Impacto y proyección

La participación de Diego Céspedes en el jurado del Festival de Cannes no solo reconoce su talento individual, sino que también fortalece la proyección internacional del cine chileno en un momento de consolidación histórica.

En relación con la recepción de su obra, el director comentó: "Ha sido increíble. Más allá de los premios, lo que más me importa es que conecte con el público. Me emociona ver cómo, incluso con personajes tan particulares, la película genera empatía. Me da más fe en la humanidad".

Este nuevo hito sitúa a Céspedes como un referente clave en el cine de autor contemporáneo y confirma el posicionamiento de Chile en los espacios más relevantes de la industria cinematográfica global.