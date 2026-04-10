Descuentos por Día del Cine: Revisa qué días será y el valor de las entradas

10 abr. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

La esperada fiesta del séptimo arte se tomará las salas de todo el país por tres días. Con descuentos en entradas y una preventa que inicia a mediados de mes, la industria busca convocar a miles de espectadores con una cartelera que mezcla blockbusters, cine de autor y reestrenos clásicos.

Tras una temporada de alta competitividad en la cartelera global, las principales cadenas de exhibición del país han confirmado la realización de una nueva edición del Día del Cine.

Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de las grandes distribuidoras y los exhibidores locales, tiene como objetivo principal democratizar el acceso a las salas de cine, ofreciendo precios significativamente menores a los habituales.

Durante estas jornadas, se espera que familias, estudiantes y cinéfilos de todas las regiones del país llenen las salas para disfrutar de la experiencia de la pantalla grande.

¿Qué días se celebrará el Día del Cine?

El cine en Chile se prepara para vivir una de sus citas más masivas del año. La celebración este año se extenderá por tres días consecutivos, fijados para el próximo lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de abril.

Tarifas y formatos

El atractivo principal de este evento reside en su estructura de precios, diseñada para incentivar la asistencia masiva. Para esta edición, se han establecido dos categorías tarifarias principales:

Formatos Tradicionales ($2.000): Este valor aplicará para las funciones estándar en 2D y 3D, además de salas con tecnología Aera Dolby Atmos y salas Play, enfocadas en el público infantil.

Formatos Especiales ($4.000): Aquellos espectadores que busquen una experiencia inmersiva podrán acceder a salas prémium como IMAX, 4DX, Prime, Prémium y MX4D por un precio único de cuatro mil pesos, lo que representa un descuento superior al 50?% en comparación con los precios regulares de estos formatos.

La promoción estará disponible en los principales complejos del país, incluyendo Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star, asegurando una cobertura nacional desde Arica hasta Punta Arenas.

¿Qué películas estarán en cartelera?

La programación para estos tres días ha sido seleccionada para atraer a públicos de todas las edades. Entre los títulos más esperados destaca "Super Mario Galaxy: La Película", que promete liderar la taquilla familiar.

Para los amantes del suspenso y el horror, la cartelera contará con "La Posesión de la Momia" y el intrigante título "El Drama".

El cine de animación japonés también tendrá un lugar privilegiado con el reestreno del clásico de Studio Ghibli, "El Castillo Ambulante", una oportunidad única para ver la obra de Hayao Miyazaki en alta definición. Otros títulos confirmados incluyen:

Hoppers: Operación Castor

Buena Suerte, Diviértete, No Mueras

La Novia del Diablo

La Misteriosa Mirada del Flamenco

Exclusivos del cine nacional

Uno de los hitos de esta edición será el contenido exclusivo para el público chileno. Quienes asistan a cualquier función durante el 20, 21 o 22 de abril tendrán el privilegio de ver un adelanto exclusivo de "Papi Ricky: La Película".

El esperado regreso de esta historia, basada en la icónica teleserie nacional, cuenta nuevamente con el protagonismo de Jorge Zabaleta, Belén Soto y María Elena Swett, generando altas expectativas entre los seguidores de la producción original.

Preventa de entradas para el Día del Cine

Para evitar aglomeraciones y asegurar una butaca, las cadenas han anunciado que la preventa oficial de entradas comenzará el próximo 15 de abril. Los tickets podrán adquirirse tanto en las boleterías físicas de los cines como a través de sus sitios web y aplicaciones móviles.

Cabe destacar que estos precios especiales serán válidos únicamente para las funciones programadas dentro de los tres días del evento.

Se recomienda a los usuarios verificar los horarios de sus complejos locales con anticipación, dado que se prevé que las funciones de mayor demanda se agoten rápidamente durante los primeros días de preventa.

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