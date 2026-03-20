Muere Chuck Norris a los 86 años: "Inspiró a millones de personas en todo el mundo"

20 mar. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

Luto en el mundo del cine. La familia de Chuck Norris confirmó su fallecimiento con un emotivo mensaje a través de redes sociales, en el que destacaron tanto su legado profesional como su rol en lo íntimo.

"Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana", señalaron este viernes.

El actor estadounidense fue internado de urgencia en un recinto médico en Hawái esta semana, pese a que en los últimos días había sido visto entrenando como de costumbre.

"Para el mundo fue un símbolo de fuerza; para nosotros, el corazón de la familia"

El actor —recordado por películas como "Desaparecido en acción", "El furor del dragón" o "Fuerza Delta"— cumplió 86 años a principio de mes y lo celebró publicando un vídeo en redes sociales en el que se le veía entrenando con un preparador físico, dando cuenta de su buen estado físico, por lo que su muerte parece repentina.

"Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz", aclaró su familia en el comunicado.

A su vez, comentaron que "para el mundo, fue un artista marcial, actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas", añadieron.

"Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él, y nuestra familia está realmente agradecida por ello. Para él, no solo eran fans, eran sus amigos", cerraron.