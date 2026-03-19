Chuck Norris fue hospitalizado de urgencia en Hawái

19 mar. 2026 - 15:47 hrs.

¿Qué pasó?

Preocupación en el mundo del cine originó la hospitalización del actor estadounidense Chuck Norris, quien a sus 86 años fue internado de urgencia en un recinto médico en Hawái, Estados Unidos.

¿Qué le pasó a Chuck Norris?

Según reportó TMZ, en las últimas 24 horas se produjo una emergencia médica en la isla de Kauai, que obligó a Chuck a ser ingresado en el hospital.

De momento, se desconocen las causas de su problema médico, aunque fuentes cercanas a la exestrella de artes marciales hollywoodense afirmaron que se encuentra de buen ánimo.

Se presume que pudo haber sufrido algún accidente o un problema de salud repentino, ya que un día antes de ser hospitalizado estuvo entrenando en la isla. Incluso, un amigo cercano conversó el miércoles con él y contó que estaba alegre y contando chistes.

Buen estado de salud

Cabe mencionar que el actor —recordado por películas como "Desaparecido en acción", "El furor del dragón" o "Fuerza Delta"— cumplió 86 años a principio de mes y lo celebró publicando un vídeo en redes sociales en el que se le ve entrenando con un preparador físico, dando cuenta de su buen estado físico.

"No hay nada como un poco de acción divertida en un día soleado para sentirse joven. Estoy agradecido por un año más, por la buena salud y por la oportunidad de seguir haciendo lo que amo”, escribió en la publicación del 10 de marzo.