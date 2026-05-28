Permiso de alimentación por hijo menor de dos años: ¿En qué casos puede utilizarlo el padre?

28 may. 2026 - 19:00 hrs.

El permiso de alimentación por hijo menor de dos años es un beneficio contemplado en la legislación chilena. Sin embargo, hay ciertos casos específicos en los que este puede ser utilizado por el padre.

Esta determinación se explica en el artículo 206, inciso 6°, del Código del Trabajo, de acuerdo con la información oficial reflejada en el Centro de Consultas de la Dirección del Trabajo.

Así como esta normativa, en el sitio web derivado del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, figuran múltiples legislaciones que responden a las preguntas más frecuentes que suelen hacerse respecto al vínculo laboral.

¿En qué casos el permiso de alimentación puede ser utilizado por el padre?

El padre puede hacer uso del permiso de alimentación por hijo menor de dos años en caso que tanto el padre como la madre sean trabajadores, y ambos acuerden que sea el padre quien ejerza el derecho.

Si fuera el caso, la decisión y cualquier modificación alusiva debe ser comunicada por escrito a ambos empleadores con, al menos, 30 días de anticipación. Debe hacerse a través de un documento firmado por ambos progenitores, con copia a la respectiva Inspección del Trabajo.

Consideraciones especiales en estos casos

La ley contempla que el padre trabajador ejercerá el permiso de alimentación por hijo menor de dos años cuando tuviere la tuición o guarda del menor por sentencia judicial ejecutoriada, en el caso de que la madre hubiera fallecido o estuviera imposibilitada de hacer uso de él.

Asimismo, ejercerá el referido derecho la trabajadora o el trabajador al que se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal del menor o como medida de protección. Este manejo se establece de conformidad con la ley Nº 19.620 (Ley de Adopciones) y el acuerdo número 2 del artículo 30 de la Ley de Menores.

El derecho suele ser extendido al cónyuge, en los mismos términos previamente señalados.

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