Becas laborales del Sence: Revisa cuáles están disponibles

27 may. 2026 - 14:00 hrs.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) ofrece becas laborales destinadas a la formación de la población chilena, con miras a la optimización de ofertas en el mercado laboral.

Por medio de su portal web oficial ofrecen una variedad de alternativas orientadas a diversos tópicos que, suelen ser gratuitas y que pueden darse bajo distintas modalidades.

El Sence es un órgano gubernamental, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que está diseñado para mejorar la empleabilidad y la productividad del país, por medio de la capacitación, los subsidios al trabajo y la intermediación laboral.

Estas son las becas laborales del Sence disponibles

Para saber cuáles son las becas laborales que están disponibles a través del Sence es necesario ingresar en el buscador de cursos, por medio del siguiente enlace.

Una vez dentro se puede revisar la oferta general o ingresar el nombre/código del curso al que se desea acceder. Actualmente están habilitados tres cursos gratuitos, bajo las siguientes características:

Técnicas De Turismo Sustentable Y Cuidado Del Medio Ambiente: Es un curso de 40 horas que será ejecutado por la Sociedad para la Gestión y Desarrollo de la Capacitación Limitada. Se realizará de forma presencial en la Región de Los Ríos (comuna Lago Ranco) desde el 1 de junio de 2026.

Es un curso de 40 horas que será ejecutado por la Sociedad para la Gestión y Desarrollo de la Capacitación Limitada. Se realizará de forma presencial en la Región de Los Ríos (comuna Lago Ranco) desde el 1 de junio de 2026. Labores De Carpintería De Obra Gruesa Avanzada: El curso, ejecutado por el Organismo Técnico de Capacitación Aysén Consultores Limitada, se hará en la Región de Aysén (Comuna Coyhaique) desde el 22 de junio de 2026. Se estima que dure 212 horas.

¿Cómo buscar en la plataforma?

La plataforma dispuesta por Sence cuenta con diversidad de filtros de búsqueda, entre los cuales se puede distinguir por programa, modalidad, área de curso, región, comuna, fecha de inicio y evaluación.

También se ofrecen cursos específicos para empresas y generales para la población que busca instruirse en temas de interés popular.

Todo sobre Sence