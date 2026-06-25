"¿Por qué me hacen esto?": Nicole Moreno será cuestionada por polémico hábito en Volverías con tu ex? 2

25 jun. 2026 - 15:03 hrs.

Esta noche, "Volverías con tu ex? 2" vivirá un capítulo cargado de tensión con un nuevo cara a cara que sacará a la luz viejas rencillas, acusaciones cruzadas y conflictos entre los participantes. Además, una actividad de mensajes anónimos promete generar nuevos enfrentamientos dentro de la casona.

Uno de los momentos que marcará la jornada tendrá como protagonista a Nicole “Luli” Moreno, quien recibirá un mensaje que cuestionará directamente la imagen fitness que proyecta públicamente y apuntará a un supuesto consumo constante de vape.

“¿Qué diría el mundo fitness si supieran que fumas como una chimenea un vape todo el día? Ahí la tienen, a la que dice que cuida su cuerpo… ¡Coherencia, por favor!”, señalará el mensaje anónimo.

Ante las críticas, Luli intentará defenderse explicando que “nadie sabe si esto es vapor o vitamina B, porque también hay vapes de vitamina B”. Sin embargo, Luis Mateucci intervendrá para cuestionarla y asegurará: “Está mal que le mienta a la gente porque eso no es vitamina B”, agregando que durante las competencias se queda sin aire.

La discusión también sumará a Bárbara, quien entregará su opinión sobre la situación: “Cada uno se puede matar como quiere, libre albedrío, lo respeto si a ella le gusta tener estas dos cosas: la parte fitness y la de autodestrucción”.

Visiblemente afectada por los comentarios, Nicole reaccionará durante la actividad y expresará su molestia: “¿Por qué me hacen esto?”, para luego agregar: “Me van a dejar mal, lo van a ver los jueces internacionales y todo”.

El episodio promete una noche marcada por los conflictos, donde los participantes deberán enfrentarse nuevamente a las tensiones que han dividido a la casa.

Dónde ver "¿Volverías con tu ex? 2"

En el sitio oficial de Mega.cl está disponible el reality, donde se pueden revivir los capítulos anteriores y ver en vivo este nuevo capítulo que estará marcado por la tensión y las confesiones.

Otra alternativa es Mega GO, la plataforma de streaming de Megamedia, que permite acceder a los episodios completos desde cualquier dispositivo conectado a internet.