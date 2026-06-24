Volverías con tu ex? 2 EN VIVO: Claudio hace llorar a Huru, Guarén enfrenta a Estefi y Mateucci "expone" a Luli

24 jun. 2026 - 21:40 hrs.

Esta noche llega uno de los capítulos más tensos de Volverías con tu ex? 2. El reality de Mega traerá la crisis más profunda de Claudio Rojas y Hurubachi Pardo, una pijamada de mujeres que los hombres observarán en secreto desde la casona, y un Cara a Cara donde Luis Mateucci pondrá a Nicole "Luli" Moreno contra las cuerdas.

Lo que viene esta noche

El capítulo comenzará con las consecuencias del enfrentamiento entre Claudio Rojas y Hurubachi Pardo. El abogado la acusará de haberlo dejado solo emocionalmente en el encierro y ella se quebrará en llanto, le pedirá perdón e incluso comenzará a hacer sus maletas dispuesta a abandonar Volverías con tu ex? 2 junto a él. La respuesta de Claudio dejará todo en suspenso.

Más tarde, Tonka Tomicic animará una pijamada de mujeres en la Cabaña de las Tentaciones. Lo que ellas no sabrán es que los hombres observarán cada confesión desde la casona junto a Julio César Rodríguez. Sofía Latorre acusará a Rai Cerda de no haber sido sincero con nadie en el encierro y de seguir en una relación fuera de la casa. Guarén enfrentará a Estefi Marquis por su relación íntima con Nicolás Solabarrieta.

Finalmente, en el Cara a Cara, Mateucci descargará su molestia contra Luli Moreno por los comentarios que hizo en la pijamada sobre él y sobre Bárbara Muriel. Luli lo enfrentará a centímetros de su cara: "Qué caballero si no eres un caballero, eres un sin respeto y te lo digo en tu cara, por eso te dejé de hablar". La escena terminará con Nicole retirándose muy afectada y llorando.

Cuándo y dónde ver Volverías con tu ex? 2 en vivo

El capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 se emite por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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