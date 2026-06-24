"Papito corazón le queda chico": Raimundo Cerda lanza duras críticas a Jean Paul Pineda en "¿Volverías con tu ex? 2"

24 jun. 2026 - 10:55 hrs.

El último capítulo de “¿Volverías con tu ex? 2” estuvo marcado por conversaciones tensas entre exparejas y declaraciones que elevaron el conflicto dentro del reality.

En medio de ese ambiente, Raimundo Cerda volvió a referirse a Jean Paul Pineda durante una conversación con Álvaro Ballero, apuntando directamente a su rol como padre en el marco de su relato personal dentro del encierro.

"Papito corazón le queda chico"

Durante la conversación, Cerda recordó su vínculo con Faloon Larraguibel y la cercanía que habría tenido con sus hijos, lo que derivó en una crítica directa al exfutbolista.

Recordó que cuando conoció a Faloon “justo venía muy afectada porque había terminado su relación mediática, con muchos problemas, y estaba como sanando allá adentro (otro reality), entonces andaba con mucha rabia y con ganas de no conocer a nadie. Un día que yo estaba en su casa me dijo ‘voy a ir a buscar a los niños al colegio, si quieres te vas’, y le dije ‘no, me voy a quedar para conocerlos’, y eso le encantó”.

Rai aseguró que se llevó bien "altiro con los niños. Yo también me vi en muchas situaciones en que crié a los niños porque les faltó siempre, desde que nacieron, una figura paterna de verdad, un hombre de verdad que les enseñara, porque tenían un papá de mierda que no se los merece, ni los ve. Papito corazón, nada, le queda chico”, expresó.

Reflexión sobre su experiencia dentro de la relación

Más adelante, el participante profundizó en su visión sobre la dinámica familiar y los sentimientos involucrados en su experiencia con Faloon Larraguibel.

“Siento que ella puede ser muy buena mamá para mis hijos, pero está ese ‘pero’ siempre, de que se casó, que ella sintió el amor eterno en un minuto y eso le pesa a uno, y saber que a los tres los quieres mucho, pero no son tuyos...”, comentó.

Respuesta de Álvaro Ballero

Las declaraciones generaron una reacción inmediata dentro del encierro. Álvaro Ballero cuestionó el tono de la reflexión de Cerda, marcando distancia con lo expuesto.

“Eso es una seguridad tuya, y es muy penca esa h..., no debieses decir esa h...”, respondió en la conversación.

El reality es emitido de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la conducción de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2