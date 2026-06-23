"Dejó de ser mamá": La dura recriminación que hará Ballero a Ludmila en "Volverías con tu ex? 2"

23 jun. 2026 - 11:58 hrs.

Una de las discusiones más intensas de la temporada protagonizarán Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova en el próximo episodio de Volverías con tu ex? 2, luego de que una actividad sacara a la luz las heridas que aún arrastran tras el fin de su matrimonio.

Todo ocurrirá durante "El museo de los ex", una dinámica en la que los participantes se enfrentarán a objetos y recuerdos que marcaron sus relaciones. En ese contexto, Ballero se emocionará al encontrarse con unos patines de hielo pertenecientes a su expareja, desencadenando un tenso intercambio entre ambos.

"Fue el momento más horrible de mi vida"

Al ver los patines, Álvaro asociará inmediatamente el objeto con una de las etapas más difíciles de su relación, cuando Ludmila retomó su carrera artística en el circo.

"Ya no le tengo ningún cariño a los patines. Para mí el circo es lo peor que me hubiese pasado, se quebró la familia, Ludmila dejó de ser mamá, los niños prácticamente no la veían", señalará el exchico reality.

Ballero incluso afirmará que el regreso de la rusa al espectáculo cambió por completo la dinámica familiar. "Fue otra mujer, pasó todo. Ha sido el momento más horrible que he pasado en mi vida y no se lo deseo a nadie", agregará.

La respuesta de Ludmila

Las declaraciones no dejarán indiferente a Ludmila, quien rechazará tajantemente la acusación de haber descuidado a sus hijos por enfocarse en su trabajo.

"En realidad, nosotros llevábamos muchos años de problemas. Yo creo que nunca dejé de ser mamá", responderá, explicando que la familia estaba acostumbrada a que ella estuviera permanentemente en casa antes de volver a trabajar.

La expareja continuará debatiendo cuando Ballero critique los horarios laborales que tenía Ludmila en esa época. "Era algo absolutamente imposible e incompatible con una vida familiar", sostendrá, llegando incluso a afirmar que no se habría casado con ella si hubiese sabido que mantendría ese estilo de vida.

Sin embargo, la rusa descartará la versión de su exesposo y lo acusará de exagerar constantemente. "Siempre exagera", replicará.

Un juego de besos volverá a encender la polémica

La tensión entre ambos no terminará ahí. Más adelante, una actividad donde los participantes deberán reconocer besos con los ojos vendados volverá a generar diferencias entre la expareja.

Mientras Ballero aceptará participar en la dinámica, Ludmila decidirá marginarse argumentando que lo hace "por sus hijos". Tras el juego, la mujer le reprochará la decisión a su exmarido.

"A mí me enoja porque tú no quieres que yo salga (...) ¿Qué diferencia hay entre tú y yo?", le dirá, provocando una nueva discusión.

La respuesta de Ballero no tardará en llegar: "¿Y tú querías estar con hombres?", le reclamará, elevando aún más la tensión entre ambos.

El reality “Volverías con tu ex? 2” se transmite de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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