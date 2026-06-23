Rai revela el rol que asumió con los hijos de Faloon y lanza dura crítica a Jean Paul Pineda en "¿Volverías con tu ex? 2"

23 jun. 2026 - 09:29 hrs.

Uno de los momentos más comentados del último capítulo de "¿Volverías con tu ex? 2" tuvo como protagonista a Raimundo Cerda, quien se sinceró sobre su relación con Faloon Larraguibel y reveló el importante rol que asumió con los hijos de la exchica Yingo durante el tiempo que estuvieron juntos.

En una conversación en el interior de la casona, Rai aseguró que el quiebre de Faloon con Jean Paul Pineda dejó profundas secuelas emocionales en ella, al punto de que sentía que había logrado ayudarla a sanar.

“La Faloon me decía mucho que le sané el alma, y yo lo notaba. Es una mujer inteligente, bonita, esforzada. Le dije '¿cómo le aguantaste tanto tiempo a un h… tonto, que le funciona la cabeza en un partido y con 'cuea'? Y después salen y son tontos. Un h… completamente indecente y que se le nota a kilómetros”, confesó.

Rai asegura que intentó ser una figura paterna para los hijos de Faloon

Durante la conversación, Raimundo también sorprendió al revelar que asumió un papel activo con los hijos de Faloon Larraguibel, intentando convertirse en una figura masculina de referencia para ellos.

“Muchas veces me vi en el papel, cuando iba a su casa, como son chicos, me puse un poco a educar (a los hijos de Larraguibel) para que tuvieran esa figura masculina real, no esa figura ‘perkin’, débil, sin ningún tipo de aporte en absoluto”, afirmó.

Las declaraciones incluyeron una dura crítica hacia Jean Paul Pineda, exesposo de Faloon y padre de sus hijos, al cuestionar el rol que habría tenido durante su relación con la influencer.

El doloroso pensamiento que Faloon le confesó a Rai

Raimundo también recordó una de las confesiones más íntimas que le hizo Faloon al inicio de su relación, relacionada con las inseguridades que arrastraba tras su separación.

“Ella me decía también que se sentía una mujer cacho porque decía quién va a pescar a alguien con tres hijos y después de tanto problema. Yo estaba tan enganchado de ella que ninguna cosa era un impedimento para seguir”, relató.

Sofía Latorre toma distancia de Rai

Más adelante, Sofía Latorre sostuvo una conversación con Raimundo Cerda en la que le manifestó su cansancio por la incertidumbre que existe entre ambos.

“Sé que vienes de todo esto (el término con Faloon) y quizás necesitas tu tiempo y por eso te digo, mejor tú en tu lado y yo en el mío. Siento que es una inestabilidad que un día sí y un día no, me das pero no me das, entonces estás jugando. Cuando entré era muy tierna y cariñosa, pero con tus actitudes me fuiste alejando. El otro día me preguntaban si estaba dispuesta a esperarte, y me pongo a pensar y yo estoy ahí, esperando a que se te pase, y eso cansa, aburre; por eso prefiero tomar distancia y dejar de pensar que te vas a acercar más”.

El episodio también estuvo marcado por nuevos enfrentamientos entre Sofía Latorre y Estefi Marquis, además de una actividad liderada por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez que provocó nuevos conflictos entre los participantes.

"¿Volverías con tu ex? 2" tiene capítulos de estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.