La actividad de la tina con hielo en Volverías con tu ex? 2: verdades a cara de perro en el capítulo 11

22 jun. 2026 - 16:35 hrs.

El capítulo 11 de Volverías con tu ex? 2 traerá la actividad más incómoda del reality de Mega hasta ahora. Los participantes del encierro deberán enfrentarse a sus verdades más duras mientras escuchan, metidos en una tina con agua helada y hielo, lo que sus compañeros realmente piensan de ellos.

Cómo funciona la dinámica

La mecánica es simple y brutal: un participante elige a otro, lo define con un concepto y le explica sus motivos mientras el elegido escucha desde una tina con agua helada sin poder responder. Una combinación de incomodidad física y emocional que promete sacar lo mejor y lo peor de los participantes de Volverías con tu ex? 2.

El cruce más esperado: Sofía elige a Estefi

El momento más explosivo de la actividad llegará cuando Sofía Latorre elija a Estefanía Marquis y la defina como "mosquita muerta" y "planta". Estefi deberá escuchar desde la tina con hielo cómo Sofía le dice que no ha hecho nada entretenido desde que llegó al encierro, para luego responder con una andanada de críticas que incluirán referencias a Rai Cerda, a Carlos "Kaos" Águila y a la suegra de Sofía.

La actividad de la tina con hielo se suma a una noche que también incluye una competencia individual de mujeres entre Sofía Latorre, Hurubachi Pardo y Estefi Marquis, y la definición de una nueva dupla nominada en Volverías con tu ex? 2.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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