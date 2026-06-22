Nicolás Solabarrieta confesó íntimo encuentro con Estefi Marquis y dejó devastada a Guarén en "¿Volverías con tu ex? 2"

22 jun. 2026 - 08:22 hrs.

Uno de los momentos más impactantes del capítulo de "¿Volverías con tu ex? 2" emitido el domingo tuvo como protagonistas a Nicolás Solabarrieta, Valentina "Guarén" Torres y Estefi Marquis. Una conversación que comenzó como un simple intercambio de anécdotas terminó destapando una verdad que el exfutbolista nunca le había contado a su expareja.

Todo ocurrió durante una reunión entre varios participantes en la Cabaña de las Tentaciones. Mientras comentaban los conflictos protagonizados por Estefi Marquis durante la fiesta, Nicolás reveló que, poco antes de ingresar al reality, tuvo un encontrón con otro ex de la influencer en un gimnasio.

Según contó, el hombre lo encaró por escribirle y mostrar interés en Estefi, situación que llamó de inmediato la atención de Guarén.

“¿Y por qué no me contaste esto? Tiene una razón. ¿Te das cuenta de lo que estás contando?”, le reprochó Valentina tras escuchar la historia.

La confesión que cambió la noche

Sin embargo, la conversación no terminó ahí. Más tarde, ya en la torre del patio, Guarén insistió en conocer todos los detalles de la relación entre Nicolás y Estefi.

“Vuelvo a preguntarte, ¿solamente te la agarraste (a besos)?”, consultó directamente.

Fue entonces cuando Solabarrieta hizo la revelación que desató el conflicto. “No, pero fue hace mucho tiempo”, respondió, confirmando que su vínculo con Estefi Marquis fue más allá de simples besos.

Nicolás explicó que nunca consideró necesario contar ese episodio porque ocurrió varios años antes de iniciar su relación con Guarén y porque, a su juicio, pertenecía a su vida privada.

"No puede ser, eres un mentiroso"

La confesión provocó una inmediata reacción de Valentina Torres. “No, no puede ser, eres un mentiroso”, lanzó, visiblemente afectada.

Ante la acusación, Solabarrieta defendió su postura. “No soy un mentiroso, ¿por qué tengo que contarte mi intimidad de hace cuatro años? ¿Qué tiene que ver mi intimidad de antes de estar contigo?”, respondió.

La discusión fue escalando y dejó en evidencia la profunda molestia de Guarén, quien cuestionó que Nicolás hubiera ocultado esa información durante todo este tiempo.

Guarén terminó en enfermería

El impacto emocional de la revelación fue evidente. Tras la conversación, Valentina decidió alejarse de la Cabaña de las Tentaciones y se fue a dormir a la casona.

Al día siguiente, la influencer acudió a enfermería, mientras Nicolás permaneció en la cabaña junto al resto de los participantes.

La confesión del exfutbolista se convirtió así en uno de los momentos más comentados del episodio, marcado también por las peleas entre participantes, las tensiones amorosas y las polémicas confesiones que siguen remeciendo a los protagonistas de "¿Volverías con tu ex? 2".

"¿Volverías con tu ex? 2" emite capítulos estreno de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, bajo la conducción de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2