Bárbara Muriel en Volverías con tu ex? 2: quién es y qué fue de su vida desde la primera temporada

18 jun. 2026 - 19:05 hrs.

Diez años después de convertirse en uno de los personajes más recordados de la primera temporada de Volverías con tu ex?, Bárbara Muriel regresa al encierro de Mega. Su llegada en el capítulo 9 de Volverías con tu ex? 2 dentro de una caja y con un espectacular traje rojo es la confirmación de que "Barbie" no viene a pasar desapercibida.

Quién es Bárbara Muriel

Bárbara Muriel, cuyo nombre real es Bárbara Córdoba, nació el 28 de marzo en Mendoza, Argentina. Antes de dedicarse al mundo del espectáculo trabajó como auxiliar contable en la Casa de Gobierno mendocina. Comenzó su carrera como modelo y promotora en Argentina antes de mudarse a Miami en 2015. Desde entonces no ha parado.

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Su carrera después del reality

Lejos de quedarse estancada en su paso por Volverías con tu ex?, Bárbara Muriel se consolidó como modelo, presentadora de televisión y bailarina. Entre sus proyectos más destacados están el programa especial Latin Angels de Sierraalta TV y Sexy Miami en Netflix. Más recientemente se desempeñó como conductora de un ciclo de música. En 2023 participó en los premios Latin Grammy en España, donde entrevistó a artistas como María Becerra, Nathy Peluso y La Joaqui.

Desde Miami, Muriel se ha relacionado con figuras internacionales, como el futbolista islandés Rúrik Gíslason, y no ha parado de viajar por el mundo.

El escándalo con Jorge Rojas que sacudió Argentina

En 2024, el nombre de Bárbara Muriel volvió a los titulares por una razón muy distinta a los realities. La modelo reveló en sus redes sociales que mantuvo durante cerca de 20 años una relación con el cantautor argentino Jorge Rojas, exintegrante de Los Nocheros, y que perdió un bebé de él.

Bárbara explicó sus razones para romper el silencio: "Yo fui quien abrió la Caja de Pandora después de años de mantenerme en silencio y de difíciles momentos de depresión. Necesitaba sanar y hacerlo por mí y por mi hijo para darle el reconocimiento que se merece y cerrar un ciclo de mi vida". Barbie aseguró que todos los seres queridos, amigos y compañeros del cantante sabían de su relación y que "no era ningún secreto".

Esta historia tiene un vínculo directo con su paso por Volverías con tu ex? 2: fue precisamente su relación con Jorge Rojas la razón por la que le fue infiel a Luis Mateucci durante la primera temporada, una infidelidad que ahora ella misma reconoce al ingresar al encierro.

Su regreso a Volverías con tu ex? 2: "Mejor que nunca"

Con ese bagaje de vida, Bárbara Muriel llega al capítulo 9 de Volverías con tu ex? 2 con una frase que lo dice todo: "Soy yo, después de 10 largos años acá estoy, mejor que nunca". La mendocina que el público recordó por tirar la ropa al agua y por su enfrentamiento con Oriana Marzoli vuelve al reality de Mega con cuentas pendientes, historia conocida y una entrada que ya es tendencia.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: