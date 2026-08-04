Así funcionará la compensación a municipios por la exención de contribuciones: Tesorería entregará $190 mil millones

04 ag. 2026 - 22:55 hrs.

¿Qué pasó?

El mecanismo de compensación aprobado por el Senado permitirá a la Tesorería General de la República (TGR) transferir $190 mil millones a las municipalidades para compensar la exención del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años.

De ese total, $110 mil millones serán destinados al Fondo Común Municipal (FCM), mientras que otros $80 mil millones se entregarán directamente a los municipios.

Los recursos provendrán de impuestos generales, como el IVA, y serán calculados anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que deberá informar los montos a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y a la Tesorería para concretar las transferencias.

Los requisitos que deberán cumplir los municipios

La compensación no será automática. El proyecto establece que las municipalidades deberán cumplir con dos condiciones para acceder a estos recursos.

La primera consiste en mantener al día la entrega de información sobre su recurso humano a la Dirección de Presupuestos. La segunda exige reducir en, al menos, un 30% los tiempos de tramitación de permisos, comparando la gestión realizada entre los años 2023 y 2025.

Tesorería asumirá la cobranza de deudas por derechos de aseo

La iniciativa también incorpora cambios en la recuperación de deudas municipales. En adelante, los municipios deberán remitir cada año a la Tesorería una nómina con los contribuyentes morosos por concepto de derechos de aseo, información que tendrá mérito ejecutivo para iniciar procesos de cobro.

Con ello, será la Tesorería General de la República la encargada de realizar tanto la cobranza administrativa como judicial de estas obligaciones. Además, podrá otorgar facilidades de pago, condonar intereses y multas cuando corresponda, e incluso declarar la incobrabilidad de determinadas deudas.

También podrá retener devoluciones de impuestos

Otro de los cambios aprobados permitirá que la Tesorería retenga las devoluciones de impuestos de aquellos contribuyentes que mantengan deudas por patentes municipales o derechos de aseo.

En esos casos, los recursos retenidos serán imputados al pago de las obligaciones pendientes, con el objetivo de fortalecer la recaudación municipal y recuperar recursos adeudados.