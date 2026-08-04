Desbaratan fraude para obtener licencias de conducir: Cobraban $350 mil por entregar respuestas del examen

04 ag. 2026 - 21:26 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros desbarató una organización que habría operado un sistema fraudulento para aprobar el examen teórico de conducción en Antofagasta.

La investigación, iniciada tras una denuncia de la Municipalidad de Antofagasta, permitió la detención de dos personas que estarían involucradas en la transmisión, en tiempo real, de las respuestas de la prueba para obtener la licencia de conducir.

De acuerdo con los antecedentes reunidos, la organización concretaría entre seis y ocho fraudes diarios y cobraría cerca de $350 mil por cada servicio. El procedimiento permitió detener tanto a quien ofrecía el mecanismo como al postulante que habría pagado para obtener de forma fraudulenta su licencia.

Así funcionaba el fraude

Según explicó Carabineros, la investigación comenzó luego de detectar publicaciones en redes sociales donde se promocionaba este servicio ilegal.

La modalidad contemplaba el uso de un chaleco especialmente acondicionado con cámaras de reducido tamaño, además de un módem y equipos de comunicación ocultos.

Estos dispositivos permitían transmitir las preguntas del examen teórico hacia un tercero, quien enviaba las respuestas en tiempo real mientras el postulante rendía la evaluación.

Como parte de las diligencias, la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Antofagasta recopiló registros de cámaras de televigilancia del perímetro y del interior del edificio consistorial. Además, se incautó el equipamiento tecnológico que habría sido utilizado para cometer el ilícito.

"El equipamiento era altamente sofisticado"

El general Cristian Montre Soto, jefe de la Zona de Carabineros de Antofagasta, explicó que la investigación permitió desarticular esta modalidad delictual.

"Esta investigación nace a partir de una denuncia presentada por la Municipalidad de Antofagasta. Detectamos a una persona que, mediante redes sociales, ofrecía asistencia remota para responder el examen teórico de conducción utilizando un chaleco especialmente acondicionado con cámaras, un módem y equipos de comunicación que permitían observar las preguntas y entregar las respuestas en tiempo real. El servicio tenía un costo aproximado de $350 mil y logramos detener en flagrancia tanto al proveedor como al cliente que pagó por obtener fraudulentamente su licencia de conducir", explicó.

La autoridad policial agregó que los equipos utilizados eran difíciles de detectar: "El equipamiento utilizado era altamente sofisticado y muy difícil de detectar a simple vista. Obtener una licencia de conducir requiere conocimientos y responsabilidad, por lo que hacemos un llamado a no participar en este tipo de hechos. Se trata de una conducta que reviste caracteres de delito y que compromete tanto a quien ofrece este tipo de servicios como a quien decide utilizarlos para intentar obtener una licencia de conducir de manera fraudulenta".

Municipalidad presentará acciones legales

El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, valoró el trabajo conjunto entre Carabineros, el Ministerio Público y la Dirección de Seguridad Pública, y anunció que el municipio impulsará acciones judiciales.

"El trabajo conjunto entre Carabineros, el Ministerio Público y la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Antofagasta fue posible desbaratar una organización dedicada a cometer fraude durante las pruebas teóricas para obtener licencias de conducir", dijo.

"No vamos a permitir que la fe pública se vea vulnerada por este tipo de conductas. Cada licencia de conducir representa una certificación que entrega el Estado respecto de los conocimientos y competencias de una persona para conducir un vehículo. Como municipio vamos a resguardar la integridad de estos procesos y colaborar plenamente con la investigación para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse", cerró.