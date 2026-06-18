Bárbara Muriel llega a Volverías con tu ex? 2: quién es la nueva participante y su historia con Luis Mateucci

18 jun. 2026 - 14:50 hrs.

El encierro de Volverías con tu ex? 2 recibe esta noche a una participante que los fanáticos de la primera temporada no olvidaron: Bárbara Muriel. La mendocina llega al reality de Mega a reencontrarse con su ex Luis Mateucci, diez años después de su paso por la primera edición del programa.

La llegada más espectacular de Volverías con tu ex? 2

Bárbara Muriel no entrará por la puerta como cualquier participante. Llegará dentro de una caja y con un espectacular traje rojo, impactando a Mateucci y al resto del encierro desde el primer segundo. "Soy yo, después de 10 largos años acá estoy, mejor que nunca. La gente me recuerda mucho del ¿Volverías con tu ex? 1 por ese episodio de la ropa", dirá la mendocina, haciendo referencia a uno de los momentos más icónicos de la primera temporada.

Su historia con Mateucci y la infidelidad que los separó

Bárbara Muriel fue eliminada en la primera temporada de Volverías con tu ex? 2 cuando Mateucci eligió "venganza" tras perder un duelo. Ahora, al referirse a su historia con el argentino, fue honesta: "No veo a Luis hace como tres años. Cuando lo conocí era un chico muy inocente y más de pueblo, creo que con el tiempo él fue perdiendo eso, pero sé que en esencia lo lleva dentro".

La razón del quiebre también quedará en claro: Bárbara le fue infiel a Luis con el famoso cantautor y productor argentino Jorge Rojas. Una historia que diez años después vuelve a ponerse sobre la mesa dentro del encierro de Volverías con tu ex? 2.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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