Carla Ballero se sincera sobre polémicos dichos de Álvaro en Volverías con tu ex? 2: Aseguró que robaba para beber

18 jun. 2026 - 12:08 hrs.

No han sido días fáciles para Carla Ballero. Además del conflicto judicial que enfrenta por una millonaria deuda con una exasesora del hogar, se sumaron las duras declaraciones de su hermano, Álvaro Ballero, en el reality Volverías con tu ex? 2.

El ganador de Protagonistas de la Fama reveló uno de los capítulos más oscuros de Carla. En conversación con Daniel Valenzuela, detalló el momento en el que ayudó a su hermana mientras ella experimentaba serios problemas con el alcohol y drogas: "Estaba vagando en la calle, robando para tomar".

Las palabras de Álvaro calaron hondo en su familia y, por sobre todo, en la actriz. Así lo demostró ella en conversación con LUN, en donde manifestó lo duro que ha sido revivir su pasado por una indiscreción de su hermano.

"Me dolió, para mí fue un balde de agua fría"

"La familia es única y la respeto sobre todo. No voy a faltarles el respeto. No hay más: es mi hermano y lo amo. Todo lo otro es cahuín. Ojo, entiendo cómo funciona el medio, pero no porque funcione así significa que no me duele o no me afecte en mi núcleo", manifestó al medio.

Carla dijo que no se esperaba una declaración tan fuerte como esa: "Me dolió. Para mí fue un balde de agua fría, no lo entiendo, todavía no lo entiendo. Cuando el cuerpo no entiende, quedas en una nebulosa. Es muy difícil de explicar".

"Creo que el tiempo cura todo y me he dedicado a ver cosas que me aporten, de crecimiento, de cómo ver las situaciones difíciles de manera positiva, de aprender. Hay errores que te marcan y de pronto aparecen después de diez años y te quedas sin armas para nada, para contestar, te invalida", agregó.

"Nunca hablamos de eso"

En los días siguientes se especuló un posible acuerdo entre ambos hermanos para abordar este tema en el reality. "No, para nada, nunca hablamos de eso, porque cuando nos juntamos no hablamos de trabajo", descartó Ballero.

"Yo reaccioné porque se pensó que esto estaba armado entre él y yo; nada más lejos de la verdad. Nunca una opinión, nunca una pregunta para armar algo. Álvaro es mi hermano. Cada uno tiene su casa, sus propios dramas. Y que la gente lo hable tanto me duele. No me pone para nada feliz", remarcó Carla.

La exchica Morandé agregó que existe una conversación pendiente entre ambos. De todos modos, el daño ya está hecho: "Da lo mismo lo que diga, mi palabra puede ser usada en mi contra. Y hasta haberme abierto tanto en mi vida en ciertas situaciones, me lo cuestiono".

"Eso me tiene muy para adentro. Lo único que estoy haciendo es lo que hay que hacer: hacerme cargo de mis propios errores. Pero no tengo que salir al mundo nuevamente a explicar, porque no tengo por qué. Esas historias las sabe mi familia y eso es lo que importa", continuó.

En ese mismo tono, Carla Ballero reflexiona sobre su futuro: "Después de 30 años, creo que me lo he replanteado. Más allá del daño que me hace a mí, son mis hijos. No voy a permitir que se dañe a mis hijos. No tienen por qué escuchar, leer, ver. Ya son grandes y eso no lo puedo permitir".

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