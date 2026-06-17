Volverías con tu ex? 2 capítulo 8 EN VIVO: suegras, Mateucci explota a Claudio Rojas y Ballero le canta a Ludmila

17 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Esta noche llega el octavo capítulo de Volverías con tu ex? 2 y promete ser uno de los más intensos del reality de Mega. Suegras con mensajes directos, una provocación que hará explotar a Claudio Rojas y un momento musical que emocionará a todo el encierro.

Lo que viene esta noche

El capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2 arranca con la actividad de las suegras, donde las madres de los participantes mandarán mensajes a sus nueras y yernos. La madre de Valentina "Guarén" Torres recordará los lindos momentos de la relación de su hija con Nicolás Solabarrieta, pero pedirá que ambos pasen la página. El propio Nico se abrirá con Guarén sobre lo mal que lo pasó tras la ruptura: antidepresivos, psiquiatra y carretes para evadirse.

Pero no todo será drama amoroso. Luis Mateucci colmará la paciencia de Claudio Rojas con provocaciones que durarán todo el día, hasta que en una actividad de karaoke el abogado no aguantará más y le lanzará jugo. Y Álvaro Ballero emocionará a todos cantándole a Ludmila Ksenofontova "Me dediqué a perderte", de Alejandro Fernández, con la voz quebrada.

Cuándo y Dónde Ver el Capítulo 8 de Volverías con Tu Ex? 2

El capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2 se emite esta noche por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2