Ludmila encaró a Álvaro Ballero en Volverías con tu ex? 2: "Esos temas no se tocan, tú dices que no y listo"

17 jun. 2026 - 18:19 hrs.

El polígrafo del capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2 dejó una herida que no tardó en explotar. Ludmila Ksenofontova perdió la paciencia con Álvaro Ballero horas después de la actividad, en un tenso cruce que se produjo justo antes de la fiesta en la Cabaña de las Tentaciones.

Lo que desató el enojo de Ludmila

Durante la actividad del detector de mentiras, Álvaro Ballero aseguró frente a todos que necesitaba "perdonar" a Ludmila, a pesar de que el propio polígrafo indicó que ella decía la verdad al asegurar no haber besado a nadie mientras estuvieron juntos. El comentario no cayó bien en la bailarina rusa, quien guardó silencio en el momento pero no olvidó lo que había escuchado.

El diálogo que lo dijo todo

Horas después, cuando Ludmila fue a buscar a Álvaro para ir juntos a la fiesta, la conversación escaló rápidamente:

Ludmila: "Trajeron los trajes. ¿Vamos a ir?"

"Trajeron los trajes. ¿Vamos a ir?" Ballero: "Anda tú."

"Anda tú." Ludmila: "¿Ah?"

"¿Ah?" Ballero: "Anda tú."

"Anda tú." Ludmila: "¿Qué voy a hacer sola?"

"¿Qué voy a hacer sola?" Ballero: "Puedes tomar, pasarlo bien."

"Puedes tomar, pasarlo bien." Ludmila: "Pero es en pareja, igual no voy a poder nada."

"Pero es en pareja, igual no voy a poder nada." Ballero: "¿Tú quieres ir?"

"¿Tú quieres ir?" Ludmila: "Yo quiero ir."

"Yo quiero ir." Ballero: "¿Y quieres que vaya?"

"¿Y quieres que vaya?" Ludmila: "Obvio."

"Obvio." Ballero: "Es un tema que no me gusta tocar."

"Es un tema que no me gusta tocar." Ludmila: "¿Qué tema? Pero no lo tocas. Dijiste que me vas a perdonar. Eso dijiste, esos temas no se tocan."

"¿Qué tema? Pero no lo tocas. Dijiste que me vas a perdonar. Eso dijiste, esos temas no se tocan." Ballero: "Pero lo tocaron ellos."

"Pero lo tocaron ellos." Ludmila: "Y tú dices no y listo. ¿Te preguntaron si me vas a perdonar? Eso lo dijiste tú. A mí me preguntaron si yo di un beso, yo dije que no. Porque fue verdad, ya te dije muchas veces. Y tú sigues con el tema, sigues con el tema, y este tema no lo íbamos a tocar."

Finalmente, Ballero se tomó unos minutos para calmarse y decidió ponerse el traje para ir a la fiesta junto a Ludmila en Volverías con tu ex? 2.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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