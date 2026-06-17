"Yo no veo mucho futuro": La mamá de Guarén pide que Nico y su hija den vuelta la página de "buena forma"

17 jun. 2026 - 17:31 hrs.

El capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2 trajo una de las dinámicas más personales del reality de Mega: la actividad de las suegras, donde las madres de los participantes del encierro mandaron mensajes directos a sus nueras y yernos.

El mensaje de la mamá de Guarén

Uno de los momentos más comentados de la dinámica fue el mensaje de la madre de Valentina "Guarén" Torres dirigido a Nicolás Solabarrieta. La mamá de la artista reconoció los lindos momentos que vivió la pareja durante su relación, pero fue clara en su postura: opinó que tanto su hija como Nico ya deberían pasar la página e intentar un término amigable.

"Yo como mamá no veo mucho futuro. Ya tuvieron su oportunidad y creo que es bueno que den vuelta la página, pero de buena forma", sostuvo.

El efecto en Nicolás

El mensaje abrió la puerta para que Nicolás Solabarrieta se desahogara con Guarén sobre cómo vivió el proceso tras la ruptura, en una conversación que derivó en una de las confesiones más crudas del capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2: antidepresivos, psiquiatra y carretes para evadir el dolor de estar solo en el departamento que ambos habían compartido.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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