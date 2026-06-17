Rai Cerda celoso de Sofía Latorre en Volverías con tu ex? 2: "Esa mirada china que pones y esa risa coqueta"

17 jun. 2026 - 11:33 hrs.

La relación entre Raimundo "Rai" Cerda y Sofía Latorre sigue consolidándose dentro del encierro de Volverías con tu ex? 2. En el capítulo 7 del reality de Mega, la dupla protagonizó sus momentos más íntimos hasta ahora, aunque los celos de Rai también hicieron su aparición.

La piscina, la ducha y los celos

El episodio arrancó con Rai y Sofía muy acaramelados en la piscina, entre caricias y risas, un momento que terminó con ambos juntos en la ducha. Sin embargo, en medio de la intimidad, Rai le hizo notar sus celos a Sofía por haberse acercado a Mariano Brozincevic en la fiesta anterior: "Estabas cayendo. Esa mirada china que pones y esa risa coqueta", le dijo el deportista.

"Acariciar" y "Labios": El dado que lo dijo todo

En la noche, durante la fiesta en la Cabaña de las Tentaciones, los dados del placer les asignaron "acariciar" y "labios", protagonizando uno de los momentos más cargados de deseo del capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2. Además, Rai no dudó en elogiar la vestimenta de Sofía durante la velada. La noche terminó con ambos durmiendo juntos en la Cabaña de las Tentaciones.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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